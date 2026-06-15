No son lo que piensas: qué pueden significar las manchas negras en las hojas de tu potus

potus Qué significan las manchas negras en las hojas del potus.

Su versión domesticada es más pequeña y está adaptada a otras condiciones, pero también puede crecer mucho y dar origen a nuevas plantas.

En el invierno, el potus se enfrenta a diferentes problemas y circunstancias externas que se ven reflejadas en sus tallos, hojas, raíces y aspecto general. Cuando las temperaturas bajan, las plantas deben soportar varias cosas, como la calefacción interna, las entradas de aire helado, la falta de luz solar, el exceso de humedad en los suelos y las plagas invernales.

¿Por qué las hojas del potus se ponen marrones?

Las hojas de un potus se pueden poner marrones o negras por muchas razones y no siempre por lo que piensas.

Las hojas oscuras en el potus se deben generalmente al exceso de riego cuando la tierra no llega a secarse o no drena bien el sustrato.

Las heladas también pueden generar manchas en las hojas del potus. Las temperaturas del invierno y las corrientes de aire hacen que las hojas se oscurezcan; por eso nunca hay que dejarlas afuera.

hongos en las plantas Este hongo puede estar indicando un problema de plaga aún mayor.

Sin embargo, existe un motivo que muchos desconocen . A veces las hojas de potus se llenan de manchas oscuras por culpa de un tipo de hongo llamado fumagina.

La fumagina es un moho negro superficial que genera manchas negras o marrones en las hojas de las plantas. Se desarrolla por el exceso de humedad y por la falta de ventilación.

Generalmente, este hongo crece en la melaza que dejan otras plagas succionadoras como los pulgones. Para eliminar este hongo, se puede realizar un fungicida casero con un poco de vinagre blanco y agua.

Otros problemas en las hojas del potus

Las hojas de una planta de potus, además de manchas marrones, pueden presentar otro tipo de problemas causados por plagas, mala gestión de la luz solar o problemas con el riego.

potus Revisa las hojas de tus plantas con frecuencia.

Las puntas de las hojas con manchas marrones y quebradizas son un ejemplo de ello, que suelen aparecer por baja humedad ambiental o por sequía extrema.

Las hojas pálidas son otro ejemplo. Aparecen muchas veces por exceso de sol. Así como las hojas muy pequeñas que no crecen se forman por falta de nutrientes.