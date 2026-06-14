La plataforma de series y películas de Netflix es una de las más populares del mundo. Dentro de su catálogo, cuenta con nuevas producciones que se suma para enriquecer la oferta a los suscriptores. Tal es el caso de una disparatada comedia peruana para reír sin parar.
La película de Netflix de 92 minutos que mezcla humor, enredos y escenas subidas de tono
La plataforma de Netflix suma una nueva comedia peruana que promete risas y una reflexión sobre la amistad
Estamos hablando de la película Mi mejor enemiga, dirigida por Saskia Bernaola y estrenada originalmente en 2026 que se sumó al catálogo de Netflix en junio de este año. A lo largo de 1 hora y 32 minutos, desarrolla una historia que te hará reír y reflexionar sobre la amistad y el pasado.
Netflix: de qué trata la película Mi mejor enemiga
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mi mejor enemiga versa: "Después de 25 años, Valeria se reencuentra con una antigua mejor amiga en una reunión de exalumnos..., pero los rencores del pasado reaparecen en seguida".
Valeria (Nataliel Sanchez) y sus excompañeros de colegio se reúnen veinticinco años después en el lugar donde compartieron su último verano inolvidable. En el reencuentro, salen a flote viejas rivalidades que los llevan a hilarantes situaciones en las que descubrirán el verdadero valor de la amistad y el peso del pasado en el presente.
Reparto de Mi mejor enemiga, película de Netflix
- Nataniel Sanchez
- Fiorella Luna
- Mateo Garrido Lecca
- Omas García
- Kukuli Morante
- Carla Arriola
- Carlos Casella
- Katia Palma
Netflix: tráiler de la película Mi mejor enemiga
Dónde ver la película Mi mejor enemiga, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mi mejor enemiga se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mi mejor enemiga no está disponible en Netflix.
- España: la película Mi mejor enemiga no está disponible en Netflix.