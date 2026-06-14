La película de Netflix de 92 minutos que mezcla humor, enredos y escenas subidas de tono

Estamos hablando de la película Mi mejor enemiga, dirigida por Saskia Bernaola y estrenada originalmente en 2026 que se sumó al catálogo de Netflix en junio de este año. A lo largo de 1 hora y 32 minutos, desarrolla una historia que te hará reír y reflexionar sobre la amistad y el pasado.

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Netflix: de qué trata la película Mi mejor enemiga

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mi mejor enemiga versa: "Después de 25 años, Valeria se reencuentra con una antigua mejor amiga en una reunión de exalumnos..., pero los rencores del pasado reaparecen en seguida".