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La película de Netflix de 92 minutos que mezcla humor, enredos y escenas subidas de tono

La plataforma de Netflix suma una nueva comedia peruana que promete risas y una reflexión sobre la amistad

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una película peruana de comedia y con un toque picante que está en Netflix.

Es una película peruana de comedia y con un toque picante que está en Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix es una de las más populares del mundo. Dentro de su catálogo, cuenta con nuevas producciones que se suma para enriquecer la oferta a los suscriptores. Tal es el caso de una disparatada comedia peruana para reír sin parar.

Estamos hablando de la película Mi mejor enemiga, dirigida por Saskia Bernaola y estrenada originalmente en 2026 que se sumó al catálogo de Netflix en junio de este año. A lo largo de 1 hora y 32 minutos, desarrolla una historia que te hará reír y reflexionar sobre la amistad y el pasado.

mi mejor enemiga- película

Netflix: de qué trata la película Mi mejor enemiga

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mi mejor enemiga versa: "Después de 25 años, Valeria se reencuentra con una antigua mejor amiga en una reunión de exalumnos..., pero los rencores del pasado reaparecen en seguida".

Valeria (Nataliel Sanchez) y sus excompañeros de colegio se reúnen veinticinco años después en el lugar donde compartieron su último verano inolvidable. En el reencuentro, salen a flote viejas rivalidades que los llevan a hilarantes situaciones en las que descubrirán el verdadero valor de la amistad y el peso del pasado en el presente.

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Reparto de Mi mejor enemiga, película de Netflix

  • Nataniel Sanchez
  • Fiorella Luna
  • Mateo Garrido Lecca
  • Omas García
  • Kukuli Morante
  • Carla Arriola
  • Carlos Casella
  • Katia Palma

Netflix: tráiler de la película Mi mejor enemiga

Embed - MI MEJOR ENEMIGA (2026) - Tráiler oficial

Dónde ver la película Mi mejor enemiga, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mi mejor enemiga se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Mi mejor enemiga no está disponible en Netflix.
  • España: la película Mi mejor enemiga no está disponible en Netflix.

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