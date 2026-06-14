Huracán Las Heras le ganó como local a Atenas de Río Cuarto: Galería de fotos del triunfo del Globo

Ante una gran convocatoria en el estadio General San Martín, Huracán Las Heras le ganó como local a Atenas de Río Cuarto por la fecha 13 del Torneo Federal A.
Ante una gran convocatoria Huracán Las Heras le ganó como local a Atenas de Río Cuarto por la fecha 13 del Torneo Federal A.
Ante una gran convocatoria en el estadio General San Martín, Huracán Las Heras le ganó como local a Atenas de Río Cuarto por la fecha 13 del Torneo Federal A.
El delantero Alejandro Toledo a los 32’ del primer tiempo abrió el marcador para el Globo y ese tanto terminó siendo el de la victoria al conjunto dirigido por Pablo Jofré.
El Globo venía de sufrir una dura derrota como visitante ante Cipolletti (3-0) y volvió a ganar en su estadio donde acumula dos triunfos seguidos ya que venía de superar a Juventud Unida.
Huracán Las Heras logró su cuarta victoria en el Torneo Federal A y lo hizo frente a uno de los equipos más fuertes del grupo donde alcanzó los 16 puntos y se ubica 5to.
Huracán Las Heras jugará de visitante en la fecha 14 y nada menos que ante el Atlético Club San Martín.
El siempre atractivo duelo entre el Globo y el Chacarero se disputaría el próximo viernes por la noche o el domingo a las 15.30.
La Síntesis
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Lucas Alessandrini, Rodrigo Coceres y Claudio Ulloa; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré
Atenas: Franco Pérez; Rafael Ríos, Francisco Araya, Mauricio Mansilla, Isaías Guzmán; Juan Barrera, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Martín Vera y Ezequiel Morales.DT. DT: Carlos Leva.
Goles: PT: 32’ Toledo (HLH)
Cambios: PT: 22’ Augusto Suárez por Ríos (A). ST: inicio Alejo Mainero, Franco Schiavoni y Paulo Ovalles por Vera y Rivadero y Quiroga (A); 25’ Facundo Romero por Cortés (HLH); 33’ Marcos y Leonardo Sosa por Dieli y González (HLH); 36’ Máximo Rodríguez por Bonet (HLH)
Estadio: Huracán Las Heras
Árbitro: José Sosa