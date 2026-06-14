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Huracán Las Heras le ganó como local a Atenas de Río Cuarto: Galería de fotos del triunfo del Globo

Ante una gran convocatoria Huracán Las Heras le ganó como local a Atenas de Río Cuarto por la fecha 13 del Torneo Federal A.

Por UNO
Huracán ganó en casa por el Federal A

Huracán ganó en casa por el Federal A

Foto: Axel Lloret/UNO

Ante una gran convocatoria en el estadio General San Martín, Huracán Las Heras le ganó como local a Atenas de Río Cuarto por la fecha 13 del Torneo Federal A.

El delantero Alejandro Toledo a los 32’ del primer tiempo abrió el marcador para el Globo y ese tanto terminó siendo el de la victoria al conjunto dirigido por Pablo Jofré.

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Huracán Las Heras se hace fuerte de local en el Torneo Federal A.

Huracán Las Heras se hace fuerte de local en el Torneo Federal A.

El Globo venía de sufrir una dura derrota como visitante ante Cipolletti (3-0) y volvió a ganar en su estadio donde acumula dos triunfos seguidos ya que venía de superar a Juventud Unida.

Huracán Las Heras logró su cuarta victoria en el Torneo Federal A y lo hizo frente a uno de los equipos más fuertes del grupo donde alcanzó los 16 puntos y se ubica 5to.

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Lo que viene para Huracán Las Heras

Huracán Las Heras jugará de visitante en la fecha 14 y nada menos que ante el Atlético Club San Martín.

El siempre atractivo duelo entre el Globo y el Chacarero se disputaría el próximo viernes por la noche o el domingo a las 15.30.

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La Síntesis

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Lucas Alessandrini, Rodrigo Coceres y Claudio Ulloa; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré

Atenas: Franco Pérez; Rafael Ríos, Francisco Araya, Mauricio Mansilla, Isaías Guzmán; Juan Barrera, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Martín Vera y Ezequiel Morales.DT. DT: Carlos Leva.

Goles: PT: 32’ Toledo (HLH)

Cambios: PT: 22’ Augusto Suárez por Ríos (A). ST: inicio Alejo Mainero, Franco Schiavoni y Paulo Ovalles por Vera y Rivadero y Quiroga (A); 25’ Facundo Romero por Cortés (HLH); 33’ Marcos y Leonardo Sosa por Dieli y González (HLH); 36’ Máximo Rodríguez por Bonet (HLH)

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: José Sosa

Postales del triunfo de Huracán Las Heras

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