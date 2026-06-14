Huracán Las Heras le ganó como local a Atenas de Río Cuarto: Galería de fotos del triunfo del Globo

Huracán Las Heras logró su cuarta victoria en el Torneo Federal A y lo hizo frente a uno de los equipos más fuertes del grupo donde alcanzó los 16 puntos y se ubica 5to.

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Lo que viene para Huracán Las Heras

Huracán Las Heras jugará de visitante en la fecha 14 y nada menos que ante el Atlético Club San Martín.

El siempre atractivo duelo entre el Globo y el Chacarero se disputaría el próximo viernes por la noche o el domingo a las 15.30.

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La Síntesis

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Lucas Alessandrini, Rodrigo Coceres y Claudio Ulloa; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré

Atenas: Franco Pérez; Rafael Ríos, Francisco Araya, Mauricio Mansilla, Isaías Guzmán; Juan Barrera, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Martín Vera y Ezequiel Morales.DT. DT: Carlos Leva.

Goles: PT: 32’ Toledo (HLH)

Cambios: PT: 22’ Augusto Suárez por Ríos (A). ST: inicio Alejo Mainero, Franco Schiavoni y Paulo Ovalles por Vera y Rivadero y Quiroga (A); 25’ Facundo Romero por Cortés (HLH); 33’ Marcos y Leonardo Sosa por Dieli y González (HLH); 36’ Máximo Rodríguez por Bonet (HLH)

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: José Sosa

Postales del triunfo de Huracán Las Heras

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