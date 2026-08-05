Bombazo en el fútbol argentino: Martín Palermo regresa y dirigirá a un equipo en competencia internacional

De esta manera, el flamante cuerpo técnico buscará emular o superar aquella inolvidable campaña en la que el club llegó a disputar la final de la Copa de la Liga ante Rosario Central, ahora con el gran sueño de dejar su marca a nivel continental.

Con los detalles contractuales prácticamente abrochados, el técnico, que ya fue presentado este miércoles y firmó su contrato, ya prepara el terreno para asumir este exigente desafío.

Con nuevo DT, Platense busca hacer historia en la Copa Libertadores.

Antes de eso, los directivos de la institución de Vicente López se contactaron con Gustavo Costas, quien no aceptó y fueron por Palermo. El cuerpo técnico estará compuesto por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes y los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera.Además del torneo local y la Libertadores, también sigue en carrera en la Copa Argentina.

Los números de un primer ciclo exitoso

Como se dijo antes, Palermo ya dirigó al Calamar en 2023, alcanzo la final del certamen doméstico y perdiendo el campeonato ante Rosario Central.

46 fueron los partidos que dirigió Palermo, con un saldo de 17 victorias, 12 empates, y 17 caídas. Luego, pasó por Olimpia de Paraguay y viene de ser comentarista en el Mundial 2026.