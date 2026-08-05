Maxi Salas descargó su furia contra River luego de sumarse a Independiente Rivadavia: "Se nos trató muy mal"

En Radio La Red, Maxi Salas completó: "En los últimos meses no me sentí jugador. Se tomó la decisión de apartar a algunos jugadores, no la comparto, porque más allá de futbolistas, somos personas [...] Estoy enojado porque se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así. Me hubiera encantado que Coudet me lo dijera, pero tenemos que acatar órdenes de los de arriba".

Pese a mostrar su molestia por los demanejos de River, Salas confesó sentirse enfocado ya en lo que será su nuevo pasar por Independiente Rivadavia donde no solo jugará el torneo local sino la Copa Argentina, la Copa Libertadores y luchará por mantener ese primer puesto en la tabla Anual que corona al Campeón de la Liga.

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Cuándo será el debut de Maxi Salas en Independiente Rivadavia

Alfredo Berti espera poder darle a Salas unos minutos en el partido del próximo viernes ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Bautista Gargantini, donde el correntino tendrá su encuentro con el hincha Azul.

El objetivo del entrenador es tenerlo a disposición para jugar el martes 11 ante Fluminense, en el Maracaná, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.