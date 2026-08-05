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Maxi Salas descargó su furia contra River luego de sumarse a Independiente Rivadavia: "Se nos trató muy mal"

El delantero Maximiliano Salas mostró su enojo con River luego de ser apartado y obligado a entrenar en el predio de Cantilo hasta que acordó su arribo a Independiente Rivadavia

Por UNO
Maximiliano Salas habló del destrato de River en los últimos meses.

Maximiliano Salas habló del destrato de River en los últimos meses.

Maximiliano Salas se convirtió en refuerzo de Independiente Rivadavia y ya está listo para empezar en Mendoza una nueva etapa en su carrera profesional. Su paso infructuoso por River, y sobre todo en la última etapa donde fue marginado del plantel, sembró en el delantero las ganas de barajar y dar de nuevo para volver a mostrar la calidad de futbolista que algún día fue.

Maxi Salas no se fue de con un buen recuerdo de River.

Maxi Salas no se fue de con un buen recuerdo de River.

Sin embargo, el destrato de River será algo que Salas no olvidará. Obligado a entrenar apartado con otros once jugadores en el predio de Cantilo, el delantero fue acumulando bronca por cómo se manejó la dirigencia y el cuerpo técnico del Millonario tras esa decisión abrupta. Por ello, el futbolista de la Lepra al romper el silencio descargó contra los responsables de su mal pasar en los últimos meses.

Maxi Salas, furioso con River

En diálogo con Espn, Maxi Salas contó cómo fue que lo apartaron y cómo se sintió en ese tiempo que entrenó al margen del plantel principal. "El Gerente Deportivo (Longoria) nos avisó por teléfono que no íbamos a ser tenidos en cuenta. Fue el único".

En Radio La Red, Maxi Salas completó: "En los últimos meses no me sentí jugador. Se tomó la decisión de apartar a algunos jugadores, no la comparto, porque más allá de futbolistas, somos personas [...] Estoy enojado porque se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así. Me hubiera encantado que Coudet me lo dijera, pero tenemos que acatar órdenes de los de arriba".

Pese a mostrar su molestia por los demanejos de River, Salas confesó sentirse enfocado ya en lo que será su nuevo pasar por Independiente Rivadavia donde no solo jugará el torneo local sino la Copa Argentina, la Copa Libertadores y luchará por mantener ese primer puesto en la tabla Anual que corona al Campeón de la Liga.

Cuándo será el debut de Maxi Salas en Independiente Rivadavia

Alfredo Berti espera poder darle a Salas unos minutos en el partido del próximo viernes ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Bautista Gargantini, donde el correntino tendrá su encuentro con el hincha Azul.

El objetivo del entrenador es tenerlo a disposición para jugar el martes 11 ante Fluminense, en el Maracaná, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

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