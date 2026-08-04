Gran tristeza en el atletismo mundial: murió Natasha Ward, gran promesa de Australia

Ward estaba creciendo en su carrera deportiva. Entre sus principales logros se encontraba un podio en los Campeonatos Escolares de Nueva Gales del Sur en los 1.500 metros, además de una medalla de plata obtenida en 2023 y el bronce conseguido este año en los 800 metros.

Ward también combinaba su carrera deportiva con sus estudios. Era estudiante de Ciencias del Ejercicio y del Deporte en la Macquarie University de Sídney, mientras continuaba desarrollando su trayectoria en el atletismo.

La muerte de la joven deportista generó una gran repercusión y una gran tristeza en la comunidad atlética australiana. El corredor Nathan Breen fue uno de los que expresó su pesar: "Es una noticia devastadora. Mis pensamientos están con la familia y los amigos de Natasha".

Natasha Ward era una joven promesa del atletismo.

Sigue el luto en el atletismo: hace dos meses murió Jemma Stapleton, de 25 años

El fallecimiento de Ward se conoció menos de dos meses después del deceso de la atleta australiana Jemma Stapleton, de 25 años, quien perdió la vida en un accidente de motocicleta mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Tailandia.

Hasta el momento, no trascendieron las causas de muerte de la joven australiana.