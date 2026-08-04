Terminaron con los peces invasores de un lago y gracias a un químico volvió a su calor original

El producto utilizado, la rotenona, permaneció en el agua entre 10 y 20 días antes de degradarse de forma completamente natural. Los análisis químicos realizados por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) confirmaron que la sustancia no se filtró al río situado aguas abajo, sino que permaneció totalmente confinada en los lagos tratados. El uso de rotenona suele generar debate porque implica eliminar todos los peces presentes en un cuerpo de agua. Sin embargo, los especialistas sostienen que, cuando se aplica de forma controlada y en ecosistemas aislados, es una de las pocas herramientas capaces de erradicar especies invasoras de manera definitiva.

El pez que volvió verde un lago y el proyecto que logró revertir el daño

Los lagos de alta montaña de los Pirineos eran originalmente ecosistemas sin peces. Durante décadas, el ser humano introdujo especies como el piscardo para favorecer la pesca deportiva, pero esto alteró por completo el equilibrio ecológico.

El pez piscardo había alterado profundamente el ecosistema. Se alimentaba de insectos acuáticos, crustáceos y, sobre todo, de los huevos y larvas de anfibios autóctonos, como el tritón pirenaico y la rana bermeja, cuyas poblaciones quedaron al borde de la desaparición en estos lagos.

Además, su forma de alimentarse removía el fondo y liberaba nutrientes atrapados en el sedimento. Esto provocaba una proliferación masiva de algas que volvía el agua verde y turbia, impidiendo el paso de la luz y causando la muerte de la vegetación subacuática.