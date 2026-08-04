Boca vs. Estudiantes fuera de La Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se verán las caras este miércoles a partir de las 19 en la cancha de Huracán ya que el césped de La Bombonera no se recuperó en un encuentro reprogramado correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura.
La Bombonera no será el escenario del trascendental encuentro entre Boca y Estudiantes por el Torneo Clausura y el partido se trasladó a Parque Patricios
Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se verán las caras este miércoles a partir de las 19 en la cancha de Huracán ya que el césped de La Bombonera no se recuperó en un encuentro reprogramado correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura.
En su momento, el partido no se disputó ya que el Xeneize debía jugar el 30 de julio contra O’Higgins por la Copa Sudamericana, por lo que la AFA debió cambiar la fecha de disputa, pactándola para el 5 de agosto.
El ciclo de Rodolfo Arruabarrena atravieza un momento complejo tras caer en el debut por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra y de empatar 2 a 1 en Rosario frente a Newell's; además, tuvo partidos muy flojos frente al conjunto chileno.
Por su lado, el Pincha cayó en el primer partido por 2 a 0 como local frente a Independiente de Avellaneda, pero se recuperó al superar con un contundente 3 a 0 sobre Defensa y Justicia.
De cara a la conformación del equipo titular, el Vasco Arruabarrena apostaría por mantener una estructura similar a la que actuó en Rosario, evitando realizar variantes masivas. La novedad positiva para el estratega de la Ribera pasa por las reapariciones de Carlos Palacios y Tomás Belmonte, quienes ya se encuentran recuperados de sus dolencias físicas y quedaron a disposición para sumar minutos.
En la vereda de enfrente, Alexander Medina alinearía lo mejor que tiene a disposición sin acudir a un recambio drástico, a pesar de la seguidilla de compromisos que incluye el duelo del fin de semana frente a Deportivo Riestra y la posterior serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Universidad Católica. La intención del cuerpo técnico del León es consolidar el funcionamiento exhibido durante la reciente victoria en el Estadio UNO.
El historial inmediato entre ambas instituciones registra un enfrentamiento durante el pasado Torneo Apertura, en el que Estudiantes se impuso por 2-1 en condición de local con goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez.
En aquella jornada, Exequiel Zeballos convirtió el descuento para un Xeneize mermado por las ausencias, en un juego que además marcó los debuts profesionales de los juveniles Gonzalo Gelini y Tomás Aranda.
Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Santiago Ascacibar o Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Estudiantes presentaría el siguiente 11 inicial: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves o Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.