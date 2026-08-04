Boca vs. Estudiantes fuera de La Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

Por su lado, el Pincha cayó en el primer partido por 2 a 0 como local frente a Independiente de Avellaneda, pero se recuperó al superar con un contundente 3 a 0 sobre Defensa y Justicia.

Leandro González Pírez convirtió el segundo gol del Pincha en el triunfo frente a Boca en el Torneo Apertura.

Boca - Estudiantes: modificaciones en los equipos, probables esquemas y el antecedente previo

De cara a la conformación del equipo titular, el Vasco Arruabarrena apostaría por mantener una estructura similar a la que actuó en Rosario, evitando realizar variantes masivas. La novedad positiva para el estratega de la Ribera pasa por las reapariciones de Carlos Palacios y Tomás Belmonte, quienes ya se encuentran recuperados de sus dolencias físicas y quedaron a disposición para sumar minutos.

En la vereda de enfrente, Alexander Medina alinearía lo mejor que tiene a disposición sin acudir a un recambio drástico, a pesar de la seguidilla de compromisos que incluye el duelo del fin de semana frente a Deportivo Riestra y la posterior serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Universidad Católica. La intención del cuerpo técnico del León es consolidar el funcionamiento exhibido durante la reciente victoria en el Estadio UNO.

El historial inmediato entre ambas instituciones registra un enfrentamiento durante el pasado Torneo Apertura, en el que Estudiantes se impuso por 2-1 en condición de local con goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez.

Boca y Estudiantes se vuelven a ver las caras, ahora por el Torneo Clausura.

En aquella jornada, Exequiel Zeballos convirtió el descuento para un Xeneize mermado por las ausencias, en un juego que además marcó los debuts profesionales de los juveniles Gonzalo Gelini y Tomás Aranda.

Los posibles titulares de Boca - Estudiantes

Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Santiago Ascacibar o Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes presentaría el siguiente 11 inicial: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves o Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Nazareno Arasa será el árbitro de Boca - Estudiantes.

Los datos de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura