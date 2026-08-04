Las Pumas le ganaron a Godoy Cruz y conquistaron el Torneo Apertura 2026

La palabra de la figura de Las Pumas

Celeste Puebla, la arquera de Las Pumas, expresó sus emociones luego de haber atajado dos remates en la tanda de penales. Gracias a su performance, su equipo pudo dar la vuelta olímpica en el Feliciano Gambarte.

"Estoy muy feliz, todavía no caigo. Es mucho el esfuerzo de cada una y de nuestras familias", expresó la dueña de los tres palos en la entrevista que brindó, todavía dentro del verde césped, ante los micrófonos de la cuenta oficial de la Liga Mendocina.

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Continuando con la emoción, y con una sonrisa de oreja a oreja, Puebla manifestó: "Hace mucho que vengo peleando por esto. He probado de todo. Es gracias a mi familia que me apoya. Sin ellos no podría estar acá donde estoy".

"Las Pumas son una familia. En las semifinales, contra Gimnasia, nos costó un montón. Jugar de visitante, sin nuestro público. La verdad fue muy difícil. Nadie nos tenía fe. En ese partido ya empezamos a mentalizarnos en la final y en que sí se podía", soltó tras la victoria ante Godoy Cruz.

Para finalizar le dejó un mensaje a sus compañeras de equipo, esas con las que se consagró campeona del Torneo Apertura: "A mis compañeras les digo que las amo. Me hicieron querer un montón a este club".