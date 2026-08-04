Inicio Ovación Fútbol Las Pumas
Liga Mendocina - Femenino

Las Pumas le ganaron a Godoy Cruz y conquistaron el Torneo Apertura 2026

Luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, Las Pumas le ganaron 4-2 a Godoy Cruz por penales. Celeste Puebla fue la gran figura de la tarde

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Las Pumas vencieron a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte.

Las Pumas vencieron a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte.

Las Pumas dieron el golpe sobre la mesa y se coronaron campeonas del Torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga Mendocina. En el Feliciano Gambarte, tras empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, vencieron a Godoy Cruz a través de la tanda de penales.

Agostina Mercado abrió el marcador para las dueñas de casa recién comenzado el complemento. Ornela Cangialosi, a los 13 minutos, fue la encargada de convertir el tanto que llevó la definición a los remates desde los 12 pasos.

Las Pumas, campeonas del Torneo Apertura 2026.

Las Pumas, campeonas del Torneo Apertura 2026.

En la tanda, la visita fue más efectiva y terminó dando la vuelta olímpica. De la mano de Celeste Puebla, quien terminó siendo la gran figura, Las Pumas festejaron en el primer torneo de la temporada. La arquera tapó dos disparos para la victoria 4-2 de su equipo.

La palabra de la figura de Las Pumas

Celeste Puebla, la arquera de Las Pumas, expresó sus emociones luego de haber atajado dos remates en la tanda de penales. Gracias a su performance, su equipo pudo dar la vuelta olímpica en el Feliciano Gambarte.

"Estoy muy feliz, todavía no caigo. Es mucho el esfuerzo de cada una y de nuestras familias", expresó la dueña de los tres palos en la entrevista que brindó, todavía dentro del verde césped, ante los micrófonos de la cuenta oficial de la Liga Mendocina.

View this post on Instagram

Continuando con la emoción, y con una sonrisa de oreja a oreja, Puebla manifestó: "Hace mucho que vengo peleando por esto. He probado de todo. Es gracias a mi familia que me apoya. Sin ellos no podría estar acá donde estoy".

"Las Pumas son una familia. En las semifinales, contra Gimnasia, nos costó un montón. Jugar de visitante, sin nuestro público. La verdad fue muy difícil. Nadie nos tenía fe. En ese partido ya empezamos a mentalizarnos en la final y en que sí se podía", soltó tras la victoria ante Godoy Cruz.

Para finalizar le dejó un mensaje a sus compañeras de equipo, esas con las que se consagró campeona del Torneo Apertura: "A mis compañeras les digo que las amo. Me hicieron querer un montón a este club".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas