El Colo Colo presentó a Vozinha como refuerzo y se esperan 40 mil hinchas en el Monumental chileno

Vozinha ya es jugador Cacique.

El Mundial le sirvió de catapulta para llegar al Colo Colo

La conferencia de prensa de la presentación de Vozinha estaba llena de periodistas que querían escuchar al arquero caboverdiano quien se refirió a la exposición que le dio el Mundial: "Pienso que la Copa del Mundo es la mejor competición, por lo que para mí y Cabo Verde fue algo muy grande porque sabíamos que estábamos luchando por algo importante".

"Teníamos que competir contra los mejores y sabíamos de la calidad de equipo que teníamos. Era mucho más que fútbol porque estábamos representando a un país resiliente y un pueblo que nunca para de alentar. Dejamos todo. Fue algo que soñé desde niño y sabía que el Mundial podía trascender muchas cosas importantes para mí en mi vida. Estoy muy agradecido por eso", reflexionó.

Vozinha respondió 30 preguntas en una conferencia de prensa extensa.

"El Mundial no solo cambió mi vida, sino la de toda Cabo Verde, ha sido positivo, pero yo voy a continuar siendo el mismo Vozinha, el Josimar de siempre. Amo el fútbol y para mí está en primer lugar, las otras cosas van después", analizó el arquero de 40 años.

El Colo Colo "es el más grande de Chile"

Después de jugar en Cabo Verde, Angola, Moldavia y Portugal le llegó la oportunidad de su vida: "Para mí es un placer y un orgullo estar acá y quiero agradecer al Colo Colo por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y un campeonato tan competitivo".

"La decisión fue muy clara porque a pesar de jugar siempre campeonatos pequeños y en ligas no muy grandes, siempre dentro de mí dije que era jugador de equipo grande. Entonces, cuando apareció Colo Colo que es el más grande de Chile, no tuve dudas", manifestó en conferencia de prensa.

Vozinha lucirá el número 29 en su espalda.

Además mostró bastos conocimientos de su nueva liga: "Conozco mucho las selecciones anteriores de Chile, a jugadores como Salas, Zamorano, Valdivia. También sé que la Libertadores es una competición muy fuerte, como la liga chilena. Por eso siempre procuré jugar en una liga competitiva".

El arquero se transformó en un referente de Cabo Verde que le abrió la puerta a los niños a poder soñar: "Soy de un país pequeño en el que las oportunidades son muy pocas, casi nulas, pero es un pueblo de mucha lucha y resiliencia, para mí simbolizar eso es muy importante para que los chicos puedan tener oportunidades no sólo en el fútbol, sino en todas las áreas de la vida".

El miércoles desde las 16 (hora de Argentina) Vozinha será presentado en el Estadio Monumental frente a sus hinchas donde se esperan que 40 mil fanáticos se hagan presentes.