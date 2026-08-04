Inicio Ovación Fútbol River Plate
Mercado de pases

En medio de una gran crisis futbolística, River cerró a su octavo refuerzo

River, que vive una gran crisis futbolística, concretó su octavo refuerzo para esta temporada. El Millonario sumó a un lateral izquierdo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El presidente de River, Stéfano Di Carlo, es muy cuestionado.

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, es muy cuestionado.

Mientras intenta superar una gran crisis futbolística, River Plate concretó su octavo refuerzo para esta temporada. El equipo millonario sumó al lateral izquierdo Francisco Ortega, quien llega procedente del Olympiacos de Grecia y nació en Santa Fe hace 27 años.

El acuerdo entre River y el equipo griego es total y por ello el lateral llegaría esta misma semana a la Argentina y sería inscripto en la lista de la Copa Sudamericana ante la lesión de Marcos Acuña, quien no estará en los octavos de final ante Independiente Santa Fe. El jugador firmaría un contrato hasta diciembre de 2029.

Francisco Ortega se sumar&aacute; a River.

Francisco Ortega se sumará a River.

Después de la decisión que tomó el titular millonario, Stéfano Di Carlo, de marginar a 15 jugadores, el Millonario se rearma.

La suma que pagó River pagó por el pase de Francisco Ortega

El pase del futbolista, que mostró su deseo de sumarse al Millo, se cerró en 5 millones de dólares. De esta forma, el ex-Vélez se convertirá en el octavo refuerzo para Eduardo Coudet, a la espera también de que se libere un cupo con una venta al extranjero para que se sume Thiago Almada.

La necesidad de contratar a alguien como lateral izquierdo incrementó tras la lesión del Huevo Acuña y ante la decisión de que Matías Viña, actualmente a préstamo, se entrene apartado en el Predio de Cantilo. Es que Facundo González, zaguero zurdo reconvertido, es la única alternativa de Eduardo Coudet en el lateral izquierdo.

Ortega jug&oacute; en el Olympiacos y ser&aacute; jugador millonario.

Ortega jugó en el Olympiacos y será jugador millonario.

La historia de Francisco Ortega

Ortega salió de Vélez y debutó en noviembre del 2017 en la victoria por 3 a 0 ante Olimpo. En el 2022 fue una de las figuras del plantel semifinalista de la Copa Libertadores que eliminó a River en octavos de final.

A mediados del 2023, el jugador se fue a Europa tras 153 encuentros, tres goles y 14 asistencias y emigró a Olympiacos a cambio de cuatro millones y medio de dólares.

Ortega se suma a otros siete refuerzos millonarios, Mauro Arambarri, Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Tobías Andrada.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas