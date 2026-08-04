En medio de una gran crisis futbolística, River cerró a su octavo refuerzo

La suma que pagó River pagó por el pase de Francisco Ortega

El pase del futbolista, que mostró su deseo de sumarse al Millo, se cerró en 5 millones de dólares. De esta forma, el ex-Vélez se convertirá en el octavo refuerzo para Eduardo Coudet, a la espera también de que se libere un cupo con una venta al extranjero para que se sume Thiago Almada.

La necesidad de contratar a alguien como lateral izquierdo incrementó tras la lesión del Huevo Acuña y ante la decisión de que Matías Viña, actualmente a préstamo, se entrene apartado en el Predio de Cantilo. Es que Facundo González, zaguero zurdo reconvertido, es la única alternativa de Eduardo Coudet en el lateral izquierdo.

Ortega jugó en el Olympiacos y será jugador millonario.

La historia de Francisco Ortega

Ortega salió de Vélez y debutó en noviembre del 2017 en la victoria por 3 a 0 ante Olimpo. En el 2022 fue una de las figuras del plantel semifinalista de la Copa Libertadores que eliminó a River en octavos de final.

A mediados del 2023, el jugador se fue a Europa tras 153 encuentros, tres goles y 14 asistencias y emigró a Olympiacos a cambio de cuatro millones y medio de dólares.

Ortega se suma a otros siete refuerzos millonarios, Mauro Arambarri, Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Tobías Andrada.