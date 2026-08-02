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TORNEO CLAUSURA

River perdió con Rosario Central con un gol en contra de Otamendi y se fue silbado del Monumental

River Plate cayó ante Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura y Chacho Coudet y sus dirigidos se fueron abucheados y sin hacer declaraciones.

Por UNO
Central aprovechó el mal momento de River.

Central aprovechó el mal momento de River.

River Plate perdió 1 a 0 con Rosario Central, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y tanto su director técnico, Eduardo Chacho Coudet, como los jugadores se fueron abucheados y sin hacer declaraciones, tal como lo había anunciado la dirigencia antes del encuentro.

En el partido entre Millonarios y Canallas en el Estadio Monumental el único gol lo hizo Nicolás Otamendi, en contra, a los 27'.

Sin Ángel Correa, con un golpe, Coudet, quien no hablará después del partido, puso como titulares a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Lautaro Pereyra, Fausto Vera, Aníbal Moreno; Facundo Colidio, Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas.

River empezó mejor y arrinconó a Central, pero la visita inquietó con algún contragolpe e incluso Copetti marcó un gol anulado por posición adelantada.

El partido fue atractivo y pese que no tuvo mucho la pelota se puso en ventaja con un gol en contra de Otamendi al intentar despejar un centro de Campaz.

River alternó mayor protagonismo para presionar y atacar con algunos desacoples defensivos que cargaron a sus defensores de tarjetas amarillas, algo muy peligroso ante un rival como Central.

Ovando salvó milagrosamente el arco de Central el comienzo de una segunda parte jugada bajo la lluvia y en la que River, con Galván por Pereyra, hizo méritos para llegar al gol. De todos modos, Beltrán tapó un mano a mano con Campaz que hubiera sido el 2 a 0.

En medio de la presión de la gente y el resultado adverso, Coudet introdujo a Lucas Beltrán y luego equilibró el mediocampo con Juan Cruz Meza quien definió mal una chance clara apenas pasada la media hora del complemento.

En el final, River fue a buscar, con el ingreso del juvenil Valentín Lucero (debutante) y un hombre más por la expulsión de Coronel. Sin embargo, el pibe Cantizano estuvo muy cerca de concretar lo que hubiera sido un golazo.

Entre insultos a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, el cierre del encuentro fue caliente y River no pudo evitar su tercera caída consecutiva en el arranque del Clausura, la cuarta en el semestre y la quinta si se tiene en cuenta la final del Apertura ante Belgrano.

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