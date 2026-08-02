River perdió con Rosario Central con un gol en contra de Otamendi y se fue silbado del Monumental

River empezó mejor y arrinconó a Central, pero la visita inquietó con algún contragolpe e incluso Copetti marcó un gol anulado por posición adelantada.

El partido fue atractivo y pese que no tuvo mucho la pelota se puso en ventaja con un gol en contra de Otamendi al intentar despejar un centro de Campaz.

River alternó mayor protagonismo para presionar y atacar con algunos desacoples defensivos que cargaron a sus defensores de tarjetas amarillas, algo muy peligroso ante un rival como Central.

Ovando salvó milagrosamente el arco de Central el comienzo de una segunda parte jugada bajo la lluvia y en la que River, con Galván por Pereyra, hizo méritos para llegar al gol. De todos modos, Beltrán tapó un mano a mano con Campaz que hubiera sido el 2 a 0.

En medio de la presión de la gente y el resultado adverso, Coudet introdujo a Lucas Beltrán y luego equilibró el mediocampo con Juan Cruz Meza quien definió mal una chance clara apenas pasada la media hora del complemento.

En el final, River fue a buscar, con el ingreso del juvenil Valentín Lucero (debutante) y un hombre más por la expulsión de Coronel. Sin embargo, el pibe Cantizano estuvo muy cerca de concretar lo que hubiera sido un golazo.

Entre insultos a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, el cierre del encuentro fue caliente y River no pudo evitar su tercera caída consecutiva en el arranque del Clausura, la cuarta en el semestre y la quinta si se tiene en cuenta la final del Apertura ante Belgrano.