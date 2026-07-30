La pregunta incómoda a Coudet sobre los borrados en River y el análisis tras una nueva derrota

River volvió a perder y suma 3 derrotas consecutivas.

En ese sentido, el entrenador de River analizó al funcionamiento del equipo y aseguró: "Tenemos mucho la pelota, pero no estamos logrando desequilibrar ni lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que la tenemos. Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos 30 metros, tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo".

A nivel personal, Coudet se sinceró: "Es de las veces que más me ha costado poder hacer jugar a un equipo como quiero que juegue. Es tiempo y trabajo". Allí, el ex DT de Racing y Rosario Central se refirió al mercado de pases que todavía River quiere usar: "Necesitamos tres o cuatro más jugadores en distintas posiciones donde tenemos muchos juveniles, y es algo que no pasa muy seguido. Yo siempre dije que los juveniles, en situaciones de otro tipo, son los que más ayudan, pero también tienen un proceso. Es muy difícil darles la responsabilidad en un inicio".

Por último, el Chacho Coudet se refirió a los marginados del plantel, aquellos grandes nombres que fueron borrados -conocidos como la "banda del conteiner"- y no quiso dar mayores precisiones. Ya opiné del tema y no es un tema que quiera retomar. No soy yo el indicado, asi que simplemente te puedo decir eso". Antes, el DT de River había sorprendido al aclarar que la decisión de declarar a esos futbolistas como prescindibles era "una decisión del club, institucional".

Cuándo vuelve a jugar River

La próxima presentación de River será el domingo, cuando reciba a Rosario Central en el Monumental desde las 19.15, por la tercera fecha del Torneo Clausura.