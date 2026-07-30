La pregunta incómoda a Coudet sobre los borrados en River y el análisis tras una nueva derrota

Con la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata, River acumula tres derrotas consecutivas en el inicio del semestre y todos los focos apuntan a Eduardo Coudet. El Chacho no ha podido consegir triunfos aún y el hincha se empieza a incomodar.
Coudet se sinceró en conferencia de prensa post derrota de River sobre las dificultades que está teniendo el equipo. Además se refirió a los apartados del plantel que trabajan en el famoso "conteiner" del nuevo predio del Millonario
Con la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata, River acumula tres derrotas consecutivas en el inicio del semestre y todos los focos apuntan a Eduardo Coudet. El Chacho no ha podido consegir triunfos aún y el hincha se empieza a incomodar.
Sobre la derrota, los marginados del plantel y los refuerzos, Coudet habló de todos esos tópicos en la conferencia de prensa post derrota en El Bosque.
Durante la conferencia de prensa post partido, el Chacho Coudet se mostró autocrítico y explicó: "Es muy difícil el momento. Hay que trabajar. Tenemos que mejorar mucho, levantar mucho los niveles. La realidad es que la planificación está tardando o nos está llevando más de lo que todos pensábamos. Siempre dije que tengo claro el lugar en el que estoy y que River no te da tiempo ni margen. Así que hay poco tiempo y poco margen; hay que ganar y mucho".
En ese sentido, el entrenador de River analizó al funcionamiento del equipo y aseguró: "Tenemos mucho la pelota, pero no estamos logrando desequilibrar ni lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que la tenemos. Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos 30 metros, tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo".
A nivel personal, Coudet se sinceró: "Es de las veces que más me ha costado poder hacer jugar a un equipo como quiero que juegue. Es tiempo y trabajo". Allí, el ex DT de Racing y Rosario Central se refirió al mercado de pases que todavía River quiere usar: "Necesitamos tres o cuatro más jugadores en distintas posiciones donde tenemos muchos juveniles, y es algo que no pasa muy seguido. Yo siempre dije que los juveniles, en situaciones de otro tipo, son los que más ayudan, pero también tienen un proceso. Es muy difícil darles la responsabilidad en un inicio".
Por último, el Chacho Coudet se refirió a los marginados del plantel, aquellos grandes nombres que fueron borrados -conocidos como la "banda del conteiner"- y no quiso dar mayores precisiones. Ya opiné del tema y no es un tema que quiera retomar. No soy yo el indicado, asi que simplemente te puedo decir eso". Antes, el DT de River había sorprendido al aclarar que la decisión de declarar a esos futbolistas como prescindibles era "una decisión del club, institucional".
La próxima presentación de River será el domingo, cuando reciba a Rosario Central en el Monumental desde las 19.15, por la tercera fecha del Torneo Clausura.