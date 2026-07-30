En la boca del Lobo: la estadística negativa de River que encendió las alarmas tras un arranque brutal

Pese a ponerse en ventaja con un tanto de Sergio Berti, el rival igualó mediante Ariel López y terminó sellando la victoria gracias a un doblete de Gabriel Schurrer, dejando sin efecto el empate transitorio anotado por Gabriel Amato.

La racha negativa de ese año se prolongó en la jornada posterior al ser goleado 3 a 0 por Rosario Central en Arroyito, con gritos convertidos por Darío Scotto, Roberto Molina y Gonzalo Belloso.

Aquel plantel dirigido técnicamente por Carlos Babington completó una actuación discreta finalizando en la décima colocación con 18 unidades (siete triunfos, cuatro igualdades y ocho derrotas), previo a la llegada de Ramón Díaz al banco de suplentes para el siguiente semestre.

Más allá de lo acontecido en 1995, la peor marca del "Millonario" en el profesionalismo se registró en el Clausura 1994, cuando encadenó tres caídas seguidas frente a Banfield, Independiente y Gimnasia, seguidas de un 0 a 0 con Huracán, racha que recién se cortó con un 4 a 0 ante Vélez. Una situación que puede repetirse si el conjunto del Chacho no levanta cabeza.

River podrá cortar la racha frente a Rosario Central.

River puede cortar la racha

La acumulación de resultados adversos en el comienzo de la competencia local obliga al cuerpo técnico de Coudet a encontrar respuestas tácticas de manera inmediata. Los tropiezos ligueros y la pronta salida en la Copa Argentina configuraron un panorama exigente para el plantel en esta etapa del año.

River tendrá la responsabilidad y la oportunidad de cortar la racha en el Monumental frente a Rosario Central cuando se mida por la tercera jornada del Torneo Clausura; el encuentro comenzará a las 19.15 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.