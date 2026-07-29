Godoy Cruz le ganó a Independiente Rivadavia y jugará la final del Torneo Apertura ante Las Pumas

El reloj marcaba ocho minutos cuando una desafortunada jugada de la visita terminó en el primero del Tomba. Un tiro libre corto jugado desde la izquierda derivó en el centro de Juliana Brajón.

Damaris Prieto, en su afán de despejar, terminó impactando la pelota con la canilla de su pierna derecha y descolocando a su propia arquera, Soledad Arroyo.

Los minutos pasaron y fue el Expreso quien logró anotar el segundo de la jornada en el Feliciano Gambarte. A los 32' Valentina Basso mandó un centro pasado que no llevaba mayor peligro. Constanza Roggerone tuvo un mal cierre y terminó dejando la peta viva en el punto penal.

Carla Fernández capturó el balón y abrió la pelota para Agostina Mercado, que remató de primera y se encontró con la buena respuesta de Arroyo. Lamentablemente para la 1, le cayó en la cabeza a la propia Fernández, quien definió con el arco a su merced.

La Lepra descontó, pero no le alcanzó

En los primeros minutos, con la obligación de buscar la remontada, Independiente Rivadavia intentó por intermedio de algunos remates desde afuera del área. Las más claras llegaron en los pies de Anabel Portera, Florencia Giovarruscio y Agustina Castro.

Godoy Cruz, con la ventaja a su favor, se sintió cómodo. El tercero estuvo cerca de llegar por intermedio de Fernández, Calatayud y Guajardo, quien tendría revancha sobre el final. Arroyo, que tuvo trabajo, mantuvo con vida a la Lepra.

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El reloj marcaba 38 minutos cuando Guajardo tuvo una nueva oportunidad, la cual no desaprovechó. Tras una asfixiante presión recuperó, encaró y definió mano a mano para poner el tercero de la tarde en el Gambarte.

Un minuto más tarde Independiente Rivadavia tuvo su descuento. Giovarruscio presionó, recuperó y definió desde la puerta del área en una jugada que todo Godoy Cruz se quedó reclamando falta.

En el tiempo que quedó, el marcador no se alteró. Cuando se jugaba el cuarto minuto de adición, las Bodegueras recibieron pésimas noticias. Lucía Quintana vio la tarjeta roja por doble amonestación y se perderá la final ante Las Pumas.