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Un encuentro Monumental

El dardo de Juanfer Quintero a Coudet que armó lío en River

Juanfer Quintero decidió ponerle punto final a su vínculo con River cuando se evidenció que no era del gusto de Coudet, por lo que se encuentra buscando club

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Muñeco y Juanfer mantienen una relación muy estrecha que trasciende lo futbolístico.

El Muñeco y Juanfer mantienen una relación muy estrecha que trasciende lo futbolístico.

El 24 de mayo de 2026, River disputó la final del Torneo Apertura ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes. En la derrota por 3 a 2, Eduardo Coudet sorprendió al mandar a la cancha a Juanfer Quintero recién a los 89', y el colombiano poco pudo hacer en el escaso tiempo que estuvo en el campo de juego.

Al 10 cafetero no le gustó esa actitud, pero viajó al Mundial para cambiar de chip y para comenzar a resolver su futuro en el Millonario. Fue así que finalmente eligió no continuar su carrera en el conjunto de Núñez y aunque rescindió su contrato los hinchas continúan siguiendo su trayectoria.

Marcelo Gallardo en un cumpleaños de Juanfer Quintero celebrado en Colombia en 2022.

Marcelo Gallardo en un cumpleaños de Juanfer Quintero celebrado en Colombia en 2022.

Juanfer Quintero y un reencuentro que revolucionó River

Apenas unos días después de rescindir su contrato con River Plate y quedar con el pase en su poder, Juanfer Quintero volvió a aparecer públicamente y lo hizo de una manera que sorprendió a todos: posó distendido junto a Marcelo Gallardo, disfrutando del tiempo libre de ambos durante sus vacaciones.

La foto que sacudió el mundo River se conoció a través de las redes del volante, quien compartió un momento de relax sobre un barco junto a Gallardo y otra persona cuyo nombre no trascendió. La cumbre habría tenido lugar en Miami, ciudad donde ambos coincidieron por distintos motivos.

Por un lado, Juanfer permaneció en territorio estadounidense luego de la Copa del Mundo y desde allí selló su desvinculación sin necesidad de retornar a Buenos Aires. Por el otro, el entrenador aprovechó su paso por Estados Unidos - donde analizó la final del Mundial en Nueva Jersey en su rol como comentarista - para trasladarse a Florida y festejar el cumpleaños de su hijo menor, Benjamín.

Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo: una relación que trasciende la camiseta

La reunión entre el mediocampista y el ex DT de River despertó ciertas suspicacias, especialmente por el delicado presente de Eduardo Coudet. El Chacho arrancó el semestre con dos derrotas consecutivas: cayó 3 a 0 frente a Aldosivi por la Copa Argentina y 1 a 0 ante Barracas en el Monumental por el Torneo Clausura.

Sin embargo, la relación entre Juanfer y el Muñeco tiene cimientos mucho más profundos. Gallardo fue el entrenador que mejor supo explotar la calidad del colombiano, con el inolvidable golazo a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 como el hito máximo de su sociedad.

De hecho, no es la primera vez que se muestran juntos fuera del club: en 2022, el técnico asistió al cumpleaños de Quintero cuando sus caminos profesionales no coincidían. En aquella oportunidad, Gallardo aprovechó sus vacaciones en Colombia - donde visitaba a su hijo Nahuel, que jugaba en Once Caldas - para concretar el reencuentro.

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