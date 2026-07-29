El dardo de Juanfer Quintero a Coudet que armó lío en River

La foto que sacudió el mundo River se conoció a través de las redes del volante, quien compartió un momento de relax sobre un barco junto a Gallardo y otra persona cuyo nombre no trascendió. La cumbre habría tenido lugar en Miami, ciudad donde ambos coincidieron por distintos motivos.

Por un lado, Juanfer permaneció en territorio estadounidense luego de la Copa del Mundo y desde allí selló su desvinculación sin necesidad de retornar a Buenos Aires. Por el otro, el entrenador aprovechó su paso por Estados Unidos - donde analizó la final del Mundial en Nueva Jersey en su rol como comentarista - para trasladarse a Florida y festejar el cumpleaños de su hijo menor, Benjamín.

Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo: una relación que trasciende la camiseta

La reunión entre el mediocampista y el ex DT de River despertó ciertas suspicacias, especialmente por el delicado presente de Eduardo Coudet. El Chacho arrancó el semestre con dos derrotas consecutivas: cayó 3 a 0 frente a Aldosivi por la Copa Argentina y 1 a 0 ante Barracas en el Monumental por el Torneo Clausura.

Sin embargo, la relación entre Juanfer y el Muñeco tiene cimientos mucho más profundos. Gallardo fue el entrenador que mejor supo explotar la calidad del colombiano, con el inolvidable golazo a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 como el hito máximo de su sociedad.

De hecho, no es la primera vez que se muestran juntos fuera del club: en 2022, el técnico asistió al cumpleaños de Quintero cuando sus caminos profesionales no coincidían. En aquella oportunidad, Gallardo aprovechó sus vacaciones en Colombia - donde visitaba a su hijo Nahuel, que jugaba en Once Caldas - para concretar el reencuentro.