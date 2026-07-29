River presentó su nueva camiseta titular: los detalles y cuánto cuesta la nueva piel

River presentó la indumentaria oficial que usará en lo que resta de la temporada 2026 y en el transcurrir de la competencia 2027. El Millonario dio a conocer la casaca oficial que elaboró en el marco del 125° aniversario de la institución.
River presentó la nueva camiseta titular que estrenará este miércoles al enfrentarse a Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura
River presentó la indumentaria oficial que usará en lo que resta de la temporada 2026 y en el transcurrir de la competencia 2027. El Millonario dio a conocer la casaca oficial que elaboró en el marco del 125° aniversario de la institución.
Mediante un video protagonizado por algunos de los futbolistas del plantel, River sacó a la luz la camiseta que estrenará este miércoles cuando se enfrente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura.
La nueva indumentaria fue presentada en las redes de River con un video protagonizado por Marcos Acuña, Lucas Beltrán, Facundo Colidio, Lucas Martínez Quarta, Joaquín Freitas y Aníbal Moreno, a quienes se los puede ver sosteniendo una bandera con los colores del Millonario luciendo la nueva piel.
En los detalles puede verse una línea negra que delimita la habitual banda roja del resto del fondo blanco. Además, en la parte superior del dorso puede observarse el número 125, por la cantidad de años que cumplió la institución.
La camiseta oficial ya está disponible en la Tienda de River y tiene un valor (en versión jugador) de $299.999. En manga larga, el precio es de $259.999. Por su parte, la indumentaria para el hincha cuesta $149.999 en manga corta y $179.000 en manga larga.
Los futbolistas de River emplearán la nueva camiseta este miércoles al enfrentarse a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque.