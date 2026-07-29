River presentó su nueva camiseta titular: los detalles y cuánto cuesta la nueva piel

En los detalles puede verse una línea negra que delimita la habitual banda roja del resto del fondo blanco. Además, en la parte superior del dorso puede observarse el número 125, por la cantidad de años que cumplió la institución.

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La camiseta oficial ya está disponible en la Tienda de River y tiene un valor (en versión jugador) de $299.999. En manga larga, el precio es de $259.999. Por su parte, la indumentaria para el hincha cuesta $149.999 en manga corta y $179.000 en manga larga.

Los futbolistas de River emplearán la nueva camiseta este miércoles al enfrentarse a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque.