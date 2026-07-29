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Quién es Kikí Ramos, el juvenil nacido en Haití que debutó en la Selección argentina Sub17

Diego Placente lo convocó para disputar una serie de amistosos previos al Mundial que tendrá a la Selección argentina Sub17 como protagonista

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Kikí Ramos cumplió su sueño y debutó en la Selección argentina Sub17.

Kikí Ramos cumplió su sueño y debutó en la Selección argentina Sub17.

El 3 de abril de 2009 Stephen Kikí Ramos nació en Puerto Príncipe, Haití. Con apenas ocho meses de vida fue adoptado por una familia argentina que le brindó amor, educación y el espacio para abrazar su gran pasión: el fútbol. Años después, cumplió su sueño al debutar con la Selección Argentina Sub17 en un amistoso frente a Ecuador.

Se trata de un momento histórico para el fútbol nacional, ya que a sus 17 años se convirtió en el primer jugador con raíces haitianas en debutar con la camiseta Albiceleste. En cuanto a lo deportivo, el conjunto dirigido por Diego Placente se impuso por 2 a 1.

Kikí Ramos está dando sus primeros pasos en la Selección argentina Sub17.

Kikí Ramos está dando sus primeros pasos en la Selección argentina Sub17.

Kikí debutó en la Selección argentina Sub17

La Selección argentina Sub17 se prepara para el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 y para ello Diego Placente tendrá una serie de partidos amistosos que servirán de preparación. Fue así que pactó dos encuentros con Ecuador y en el primero de ellos se impuso por 2 a 1 con fuerte presencia de jugadores de Vélez.

En el duelo realizado a puertas cerradas en el Estadio Ciudad de Lanús marcaron Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, ambos juveniles del conjunto de Liniers, mientras que descontó Mateo Villanueva para la Tri.

Placente dispuso el siguiente equipo titular: Valentín Reigia (Argentinos Juniors); Thiago Pérez (Huracán), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizabal (Banfield), Alex Cardozo (Lanús); Galo Escobar (River), Benjamín Vallejo (Vélez), Marcos Ortiz (Belgrano), Juan Cruz Policella (Vélez); Facundo Salinas (Vélez) y Tobías Goytía (River); luego, en el segundo tiempo ingresó el jugador nacido en Haití que tuvo su tan ansiado debut con la camiseta Albiceleste.

El 11 inicial de la Selección argentina Sub17 dirigida por Diego Placente.

El 11 inicial de la Selección argentina Sub17 dirigida por Diego Placente.

El "Estilo Vinicius" que le puede aportar a la Selección argentina Sub17

Stephen Ramos se desempeña actualmente en la Sexta División del club de Liniers, donde es considerado una de las máximas promesas de la cantera. Quienes lo siguen de cerca lo describen como un atacante rápido, potente y con una notable capacidad ofensiva.

Por su desparpajo en el mano a mano y su zancada, su estilo de juego suele compararse con el del brasileño Vinicius Junior. El próximo jueves la Selección argentina Sub17 volverá a jugar contra Ecuador, aunque esta vez en la cancha de Atlanta, sin público ni prensa, pero con el sueño de Kikí Ramos de ser titular.

El jugador de la Selección argentina Sub17 la está rompiendo toda desde los ocho años en Vélez.

El jugador de la Selección argentina Sub17 la está rompiendo toda desde los ocho años en Vélez.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial Sub17

La Selección argentina ya conoce a sus rivales y formará parte del Grupo C del certamen internacional:

  • Primera fecha vs. Australia.
  • Segunda fecha vs. Mozambique.
  • Tercera fecha vs. Dinamarca.

Las próximas semanas de entrenamientos serán determinantes para saber si Kiki Ramos logrará ganarse un lugar definitivo en la delegación que viajará al continente asiático en busca de la gloria mundial.

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