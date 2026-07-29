Quién es Kikí Ramos, el juvenil nacido en Haití que debutó en la Selección argentina Sub17

En el duelo realizado a puertas cerradas en el Estadio Ciudad de Lanús marcaron Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, ambos juveniles del conjunto de Liniers, mientras que descontó Mateo Villanueva para la Tri.

Placente dispuso el siguiente equipo titular: Valentín Reigia (Argentinos Juniors); Thiago Pérez (Huracán), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizabal (Banfield), Alex Cardozo (Lanús); Galo Escobar (River), Benjamín Vallejo (Vélez), Marcos Ortiz (Belgrano), Juan Cruz Policella (Vélez); Facundo Salinas (Vélez) y Tobías Goytía (River); luego, en el segundo tiempo ingresó el jugador nacido en Haití que tuvo su tan ansiado debut con la camiseta Albiceleste.

El 11 inicial de la Selección argentina Sub17 dirigida por Diego Placente.

El "Estilo Vinicius" que le puede aportar a la Selección argentina Sub17

Stephen Ramos se desempeña actualmente en la Sexta División del club de Liniers, donde es considerado una de las máximas promesas de la cantera. Quienes lo siguen de cerca lo describen como un atacante rápido, potente y con una notable capacidad ofensiva.

Por su desparpajo en el mano a mano y su zancada, su estilo de juego suele compararse con el del brasileño Vinicius Junior. El próximo jueves la Selección argentina Sub17 volverá a jugar contra Ecuador, aunque esta vez en la cancha de Atlanta, sin público ni prensa, pero con el sueño de Kikí Ramos de ser titular.

El jugador de la Selección argentina Sub17 la está rompiendo toda desde los ocho años en Vélez.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial Sub17

La Selección argentina ya conoce a sus rivales y formará parte del Grupo C del certamen internacional:

Primera fecha vs. Australia.

Segunda fecha vs. Mozambique.

Tercera fecha vs. Dinamarca.

Las próximas semanas de entrenamientos serán determinantes para saber si Kiki Ramos logrará ganarse un lugar definitivo en la delegación que viajará al continente asiático en busca de la gloria mundial.