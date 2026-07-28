El mediocampista chileno Carlos Palacios volvió a sentir molestias durante la última práctica que realizó Boca Juniors antes de emprender el viaje hacia Chile para enfrentar a O' Higgins por el Playoffs de la Copa Sudamericana. En la ida de esta serie el Xeneize ganó 1 a 0 en La Bombonera.
Boca viaja a jugar con O' Higgins por la Copa Sudamericana con una baja importante
El plantel de Boca viaja a Chile para jugar el duelo de vuelta por los Playoffs de la Copa Sudamericana contra O' Higgins sin Carlos Palacios
Carlos Palacios se resintió de su lesión y no jugará contra O' Higgins
El volante chileno que llegó a Boca del Colo Colo en enero del año pasado, venía de la recuperación de una sobrecarga en el pectíneo derecho y se sumó al grupo este lunes. Sin embargo este martes no pudo completar la sesión de entrenamiento al resentirse de su lesión y no sería parte de la delegación que viaja al país vecino para jugar el duelo revancha el próximo jueves a las 21.30 hora argentina.
Además de la ausencia de Carlos Palacios en este partido por el torneo de la Conmebol, la continuidad de este jugador es incierta en el Xeneize, donde no logrado convencer con su rendimiento, y hasta se habla de un posible retorno al Colo Colo.
Según algunas versiones de publicaciones trasandinas, el chileno no se siente cómodo en Buenos Aires y desearía retornar a su país. El club de la Ribera lo cedería a préstamo, con opción a compra.