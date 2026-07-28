Boca viaja a jugar con O' Higgins por la Copa Sudamericana con una baja importante

Carlos Palacios se resintió de su lesión y no jugará contra O' Higgins

El volante chileno que llegó a Boca del Colo Colo en enero del año pasado, venía de la recuperación de una sobrecarga en el pectíneo derecho y se sumó al grupo este lunes. Sin embargo este martes no pudo completar la sesión de entrenamiento al resentirse de su lesión y no sería parte de la delegación que viaja al país vecino para jugar el duelo revancha el próximo jueves a las 21.30 hora argentina.

Carlos Palacios llegó a Boca con buenos antecedentes desde el Colo Colo. El volante no ha convencido aún y se habla de un posible retorno al Cacique chileno.

Además de la ausencia de Carlos Palacios en este partido por el torneo de la Conmebol, la continuidad de este jugador es incierta en el Xeneize, donde no logrado convencer con su rendimiento, y hasta se habla de un posible retorno al Colo Colo.