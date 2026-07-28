La probable formación de Boca para visitar a O'Higgins en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana

En lo que respecta a la mitad de la cancha, los compañeros de Paredes serían Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. A su vez, Tomás Aranda jugaría unos metros más adelantado como nexo con el ataque.

Finalmente, en la delantera estarán el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel.

Boca tiene una mínima ventaja

En el encuentro de ida, Boca consiguió un discreto triunfo por 1-0 como local gracias al gol de Merentiel, quien definió tras una tremenda asistencia de Paredes. Sin embargo, el equipo argentino no se puede confiar ya que viene fallando en momentos decisivos en las competencias internacionales hace varios años.

El ganador de la serie entre Boca y O'Higgins se medirá en los octavos de final con Recoleta de Paraguay, una de las grandes sorpresas en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Así formaría Boca contra O'Higgins: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.