La probable formación de Boca para visitar a O'Higgins en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana

Boca se enfrentará este jueves por O'Higgins de Chile, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, y su director técnico, Rodolfo Arruabarrena, ya comienza a delinear un posible 11 titular.
Boca se enfrentará este jueves por O'Higgins de Chile, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, y el DT, Rodolfo Arruabarrena, ya comienza a delinear un posible 11 titular.
Boca se enfrentará este jueves por O'Higgins de Chile, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, y su director técnico, Rodolfo Arruabarrena, ya comienza a delinear un posible 11 titular.
La principal novedad sería el regreso del mediocampista y capitán, Leandro Paredes, quien se perdió el debut en el Torneo Clausura ante Deportivo Riestra, en el que el “Xeneize” cayó 3-0, con el objetivo de que descansara luego de los últimos meses intensos que tuvo.
En el arco volvería a decir presente Álvaro Montero, que viene de tener una muy floja actuación frente a Deportivo Riestra con muy flojas respuestas en todos los goles, mientras que la defensa estaría conformada por Dylan Gorosito y Lautaro Blanco en los laterales, además de Nicolás Figal y Ayrton Costa en la zaga central.
En lo que respecta a la mitad de la cancha, los compañeros de Paredes serían Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. A su vez, Tomás Aranda jugaría unos metros más adelantado como nexo con el ataque.
Finalmente, en la delantera estarán el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel.
En el encuentro de ida, Boca consiguió un discreto triunfo por 1-0 como local gracias al gol de Merentiel, quien definió tras una tremenda asistencia de Paredes. Sin embargo, el equipo argentino no se puede confiar ya que viene fallando en momentos decisivos en las competencias internacionales hace varios años.
El ganador de la serie entre Boca y O'Higgins se medirá en los octavos de final con Recoleta de Paraguay, una de las grandes sorpresas en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Así formaría Boca contra O'Higgins: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.