La figura del Fluminense, rival de la Lepra en la Copa Libertadores, que es investigado por apuestas

O momento em que Lucho Acosta, do Fluminense, recebeu o amarelo que está sob suspeita.



Relatório apontou alto volume de apostas no cartão do argentino no jogo contra o Red Bull Bragantino.



Lucho nega qualquer irregularidade.



| @sportv @geglobo pic.twitter.com/y8YEIGFVzr — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 28, 2026

El informe del árbitro, Davi de Oliveira Lacerda, indicó que la tarjeta amarilla fue por "falta de respeto por el juego y empujar a su oponente imprudentemente fuera de la jugada".

La CBF decidió iniciar una investigación y Fluminense respondió en redes sociales al indicar que "está al tanto del caso" y ponerse a disposición de "las autoridades competentes".

Fluminense jugará este miércoles con Bahía, luego afrontará una serie a dos partidos con el Vasco Da Gama (1 y 5 de agosto) en la Copa de Brasil y el 8 de agosto jugará con Botafogo antes de la ida con Independiente Rivadavia, en el Maracaná, programada para el martes 11 de agosto.

Luciano Acosta en el Fluminense

Luciano Acosta tiene 32 años y tras haber surgido de las inferiores de Boca tuvo una larga carrera antes de llegar a Fluminense donde acumula 8 goles en 52 partidos oficiales.

Antes pasó por México para jugar en Atlas y tuvo una exitosa carrera en la MLS de Estados Unidos donde jugó en Dallas FC, Cincinnati y DC United, llegando a ser MVP de la liga.