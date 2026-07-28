La figura del Fluminense, rival de la Lepra en la Copa Libertadores, que es investigado por apuestas

Luciano Acosta es una de las figuras del Fluminense, rival de Independiente Rivadavia en los octavos de final de la Copa Libertadores, y afronta una investigación de la Confederación Brasileña de Fútbol por presunta relación con apuestas deportivas.
Luciano Acosta es una de las figuras del Fluminense, rival de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores, y afronta una investigación por presunta relación con apuestas deportivas.
Luciano Acosta es una de las figuras del Fluminense, rival de Independiente Rivadavia en los octavos de final de la Copa Libertadores, y afronta una investigación de la Confederación Brasileña de Fútbol por presunta relación con apuestas deportivas.
El ex Boca fue amonestado en el final del partido ante Bragantino el último 17 de julio y la casa de apuestas Stake denunció un volumen anormal de apuestas sobre la sanción contra el jugador en el partido por la fecha 19 del Brasileirao que terminó igualado 1 a 1.
La denuncia fue elevada a Sportradar, empresa contratada por la FIFA para monitorear el fútbol brasileño y Acosta, amonestado tras participar en un tumulto en el minuto 47 del encuentro, negó estar involucrado.
El informe del árbitro, Davi de Oliveira Lacerda, indicó que la tarjeta amarilla fue por "falta de respeto por el juego y empujar a su oponente imprudentemente fuera de la jugada".
La CBF decidió iniciar una investigación y Fluminense respondió en redes sociales al indicar que "está al tanto del caso" y ponerse a disposición de "las autoridades competentes".
Fluminense jugará este miércoles con Bahía, luego afrontará una serie a dos partidos con el Vasco Da Gama (1 y 5 de agosto) en la Copa de Brasil y el 8 de agosto jugará con Botafogo antes de la ida con Independiente Rivadavia, en el Maracaná, programada para el martes 11 de agosto.
Luciano Acosta tiene 32 años y tras haber surgido de las inferiores de Boca tuvo una larga carrera antes de llegar a Fluminense donde acumula 8 goles en 52 partidos oficiales.
Antes pasó por México para jugar en Atlas y tuvo una exitosa carrera en la MLS de Estados Unidos donde jugó en Dallas FC, Cincinnati y DC United, llegando a ser MVP de la liga.