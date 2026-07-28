Denunciaron por violencia de género al autor del gol de Barracas frente a River: la decisión tajante del club

Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales , futbolista de Barracas Central.

Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo dejé.

El delantero de Barracas Central fue denunciado ante la Justicia por violencia de género.

Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que "con plata se arregla todo", que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar.

Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona. Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia.

Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad.

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales

Luego que se dieran a conocer las imágenes de Karen y su comunicado, el club hizo lo propio: "Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales".

"Una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes" expresó el club barraqueño.

Horas más tarde el club comunicó de manera oficial la decisión de apartar del plantel profesional al delantero denunciado formalmente ante la Justicia por su expareja.

El club que preside Matías Tapia, hijo del presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia, aseguró que colaborarán con las autoridades competentes para esclarecer los hechos que involucran al delantero, que se encuentra a préstamo desde Boca.

Barracas Central reconoció la existencia de una denuncia ante la Justicia, por lo que decidió que Gonzalo Morales quede apartado del resto de su plantel y aseguró que se trata de una “medida preventiva”, que se mantendrá “hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes”.

Sin haber utilizado sus redes para dar ningún mensaje oficial, el futbolista ya cerró la función de comentar en sus publicaciones, intentando evitar críticas durante los inicios de una investigación en su contra.