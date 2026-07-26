Prime Video sorprende e impacta con la épica película con Brad Pitt y supera ampliamente a la recién estrenada La Odisea, se trata de Troya.
Prime Video y Brad Pitt sorprenden al mundo con la película que es mejor que La Odisea
Prime Video sorprende e impacta con la épica película con Brad Pitt y supera ampliamente a la recién estrenada La Odisea
A lo largo de los tiempos, los hombres han hecho la guerra. Unos por poder, otros por gloria o por honor, y algunos por amor.
En la antigua Grecia, la pasión de dos de los amantes más legendarios de la historia, Paris, príncipe de Troya y Helena, reina de Esparta, desencadena una guerra que asolará una civilización.
El rapto de Helena por Paris, separándola de su esposo, el rey Menelao, es un insulto que El orgullo familiar establece que una afrenta a Menelao es una afrenta a su hermano Agamenón, el poderoso rey de Micenas, que no tarda en reunir a todas las grandes tribus de Grecia para recuperar a Helena de manos de los troyanos y defender el honor de su hermano.
La verdad es que la lucha por el honor por parte de Agamenón está corrompida por su incontenible codicia ya que necesita conquistar Troya para asumir el control del mar Egeo.
Prime Video: de qué trata la película Troya
En el año 1193 A.C. el joven Paris (Orlando Bloom), hijo de Príamo y príncipe de Troya, rapta a su amada Helena (Diane Kruger), esposa de Menelao, el rey de Esparta, lo que desencadena la Guerra de Troya, en la que se enfrentan griegos y troyanos.
Comienza entonces el asedio de la ciudad de Troya por parte del ejército griego, que duraría más de diez años. Aquiles (Brad Pitt) era el gran héroe de los griegos, mientras Héctor (Eric Bana), el hijo mayor de Príamo (Peter O'Toole), el rey de Troya, representaba la única esperanza de salvación para la ciudad.
Prime Video: reparto de la película Troya
- Brad Pitt
- Eric Bana
- Orlando Bloom
- Brian Cox
- Peter O'Toole
- Diane Kruger
Tráiler de la película Troya
En pocas palabras
- Prime Video: la plataforma estrena la épica película Troya con Brad Pitt.
- Trama: relata la Guerra de Troya desatada por el rapto de Helena de Esparta.
- Comparativa: supera en impacto y calidad a la recién estrenada La Odisea.