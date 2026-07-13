Prime Video tiene un catálogo plagado de series antológicas como esta gran producción argentina a la que muchos comparan con The Office, se trata de Porno y helado.
Prime Video tiene la disparatada serie argentina a la que muchos comparan con The Office
Prime Video tiene un catálogo plagado de series antológicas como esta gran producción argentina a la que muchos comparan con The Office
Porno y helado captura formas de humor contemporáneo que se desentienden de los lugares comunes del género nacional.
Su tono incómodoal mejor estilo The Office nos hace reír de manera constante. No es hacer una copia, sino adaptar la idea de comedia a nuestro país.
Prime Video: de qué trata la serie Porno y helado
Esta historia sobre la amistad repleta de referencias a la cultura pop tiene como personajes principales a Pablo y Ramón, dos treintañeros perdedores que junto a Ceci, una joven estafadora, fingen tener una banda de rock.
Poco a poco, la mentira se les va de las manos y los obliga a convertirse realmente en una banda, teniendo que componer y tocar instrumentos: dos cosas sobres las que no tienen idea.
Pablo (Piroyansky) es un treintañero que aún vive en casa de su familia, sin un proyecto de vida definido y con nula experiencia con el sexo opuesto.
Su mejor amigo Ramón (Nacho Saralegui), totalmente inocente e influenciable y que parece vivir en un estado de paz constante, vive solo y trabaja en una cadena de venta de artículos de construcción y equipamiento para el hogar.
Juntos disfrutan de un pasatiempo no muy convencional, ver porno mientras comen helado.
Pablo, cansado de su vida aburrida y sin futuro, un día se da cuenta que si crea una banda de música va a lograr tener mejor suerte con las mujeres, pero el único problema es que ni él ni Ramón saben algo de música ni tienen el talento necesario.
Prime Video: reparto de la serie Porno y helado
- Martín Piroyansky
- Sofía Morandi
- Ignacio Saralegui
- Gimena Accardi
- Ángela Torres
- Matías Mayer