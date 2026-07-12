Prime Video acaba de estrenar una de las películas más esperadas del año con Zendaya y Robert Pattinson

En un suburbio de Boston, el conservador del museo británico Charlie Thompson se acerca a Emma Harwood, dependienta de una librería, mientras ella lee en una cafetería, fingiendo haber leído su libro.

Emma parece ignorarlo, y él regresa a su asiento antes de acercarse de nuevo para disculparse por haberla incomodado. Emma le explica entonces que es sorda de un oído y que no lo había oído antes, y lo invita a intentarlo de nuevo, lo que da pie a una cita.

A días de la boda de Emma y Charlie, todo comienza a desmoronarse. Imagen: Prime Video.

Dos años después, Emma y Charlie se casarán en menos de una semana. Una noche, mientras paseaban, ven a su DJ de bodas, consumiendo sustancias ilegales en un parque público. Más tarde, deciden comentarlo en una reunión con amigos y debaten si despedir a Pauline.

Emma la defiende, diciendo que probablemente todos han hecho cosas malas, así que el grupo se turna para admitir la peor cosa que cada uno ha hecho. Sin embargo, cuando llega el turno de Emma y admite la peor cosa que hizo, deja a todos sorprendidos. En un abrir y cerrar de ojos, Charlie empieza a replantearse cuánto conoce a Emma.

Tráiler de The Drama

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