Zenadaya y Robert Pattinson han participado en las películas y series más populares de los últimos tiempos, por lo que se han convertido en figuras muy aclamadas. En marzo de 2026 estrenaron una producción que recaudó 131,9 millones de dólares en taquilla todo el mundo. Recientemente, la película se estrenó en Prime Video.
Prime Video acaba de estrenar una de las películas más esperadas del año con Zendaya y Robert Pattinson
Dos de las mayores estrellas de Hollywood protagonizan esta película. En taquilla recaudó 131,9 millones de dólares en todo el mundo
The Drama es una comedia negra que fue escrita y dirigida por Kristoffer Borgli. La película presenta una historia tan atrapante como inesperada: una pareja felizmente comprometida ve tambaleada su relación cuando, en la semana previa a su boda, una revelación inesperada cambia por completo el rumbo de sus vidas.
¿De qué trata la película?
"A pocos días de su boda, la relación de Emma y Charlie parece un sueño hecho realidad. Pero cuando una serie de verdades inesperadas salen a la superficie, todo comienza a desmoronarse. Ahora deberán enfrentar el verdadero significado del amor, la honestidad y el compromiso", revela Prime Video.
En un suburbio de Boston, el conservador del museo británico Charlie Thompson se acerca a Emma Harwood, dependienta de una librería, mientras ella lee en una cafetería, fingiendo haber leído su libro.
Emma parece ignorarlo, y él regresa a su asiento antes de acercarse de nuevo para disculparse por haberla incomodado. Emma le explica entonces que es sorda de un oído y que no lo había oído antes, y lo invita a intentarlo de nuevo, lo que da pie a una cita.
Dos años después, Emma y Charlie se casarán en menos de una semana. Una noche, mientras paseaban, ven a su DJ de bodas, consumiendo sustancias ilegales en un parque público. Más tarde, deciden comentarlo en una reunión con amigos y debaten si despedir a Pauline.
Emma la defiende, diciendo que probablemente todos han hecho cosas malas, así que el grupo se turna para admitir la peor cosa que cada uno ha hecho. Sin embargo, cuando llega el turno de Emma y admite la peor cosa que hizo, deja a todos sorprendidos. En un abrir y cerrar de ojos, Charlie empieza a replantearse cuánto conoce a Emma.
Tráiler de The Drama
Reparto
- Zendaya como Emma Harwood.
- Robert Pattinson es Charlie Thompson.
- Alana Haim como Rachel.
- Mamoudou Athie interpreta a Mike.
- Hailey Gates es Misha.