The Cheetah Girls vuelve a Disney: quiénes protagonizan la nueva generación

Además, Sabrina Bryan volverá a ser Dorinda Thomas, pero solo realizará una aparición especial. También regresarán Lynn Whitfield como Dorothea Garibaldi y Lori Alter como Juanita Simmons, las madres de Galleria y Chanel, respectivamente.

En contraste, Kiely Williams, quien dio vida a Aqua en las películas originales, la actriz y cantante no figura entre los integrantes confirmados del reparto hasta el momento.

Leah Sava’ Jeffries interpretará a Faith; Carmen Sanchez será Dior, la hermana de Chanel; Kaileen Chang dará vida a Ruby; Sophie Lennon interpretará a Brooklyn; y la debutante Kamogelo Ramashala será Kendi. A ellas se suma Sophia Bush, quien participará en un papel secundario como Jennifré.

En concreto, el proyecto llevará como nombre The Cheetah Girls: Next Gen, y ya hay mucha expectativa con respecto a las canciones que compondrán el mismo.

¿De qué tratará The Cheetah Girls: Nex Gen?

La nueva película de Disney trasladará la acción a África y combinará el regreso de las protagonistas originales con la incorporación de un nuevo grupo de adolescentes. La historia comenzará cuando Galleria y Chanel emprendan un viaje junto a Faith (la hija de Galleria) y tres jóvenes amigas para colaborar como voluntarias en un santuario de vida silvestre.

“En el camino, estas cuatro adolescentes pondrán a prueba su amistad, encontrarán su voz y descubrirán el verdadero espíritu Cheetah mientras salvan la reserva y finalmente suben al escenario como las nuevas Cheetah Girls”, aseguran desde Disney.