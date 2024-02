Con 38 años así se ve hoy Raven-Symoné de "Es tan Raven" y "The Cheetah Girls"

Embed - The Cheetah Girls - Cinderella (Music Video)

¿Cómo luce hoy la actriz y cantante Raven-Symoné?

Actualmente Raven-Symoné tiene 38 años y recientemente se ha vuelto tendencia ya que dio a entender que se podría estar preparando una cuarta película de "The Cheetah Girls".

A lo largo de toda su carrera musical, Symoné ha lanzado cuatro álbumes de estudio, "Here's to New Dreams" (1993), "Undeniable" (1999), "This Is My Time" (2004) y "Raven-Symoné" (2008).

Además ha formado parte de la banda sonora de diversos proyectos de Disney como "The Cheetah Girls" (2003), "That's So Raven" (2004), "That's So Raven Too!" (2006), "The Cheetah Girls 2" (2006), consiguiendo certificaciones de discos de platino y oro tanto por sus ventas nacionales como internacionales

En 2012, debutó en el musical de Broadway, "Sister Act", donde interpretó el papel protagonista de Deloris Van Cartier.

Raven-Symoné.jpg Raven-Symoné en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, Raven-Symoné está casada desde 2020 con Miranda Maday, y en varias ocasiones la actriz y cantante participó en marchas y movilizaciones a favor del matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

Además la actriz es muy activa en la Fundación Make-A-Wish, la cual se dedica a cumplir los deseos de niños con condiciones médicas que amenazan la vida.