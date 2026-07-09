El thriller psicológico que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

En esta ocasión, traemos como recomendación un thriller psicológico que está disponible en HBO Max y no te dejará despegarte de la pantalla. La película en cuestión se llama Huesera y fue dirigida por Michelle Garza Cervera a partir de un guion que escribió con Abia Castillo.

Garza Cervera se inspiró en experiencias personales, la figura de la leyenda de la Huesera, el libro Mujeres que corren con los lobos, y películas como El bebé de Rosemary y The Babadook. Explora temas como la maternidad no deseada, la presión social para ser madre y los roles de género en el cine de terror.