Las plataformas de streaming se han consolidado como el lugar elegido por millones de personas para disfrutar películas y series de todos los géneros. Más allá de los grandes estrenos y las producciones más populares, sus catálogos también esconden verdaderas joyas internacionales que muchas veces, logran sorprender al público y conquistar a la crítica.
El thriller psicológico que no te dejará despegar los ojos de la pantalla
Es una de las películas de terror más impactantes de los últimos años y está disponible en una plataforma de streaming
En esta ocasión, traemos como recomendación un thriller psicológico que está disponible en HBO Max y no te dejará despegarte de la pantalla. La película en cuestión se llama Huesera y fue dirigida por Michelle Garza Cervera a partir de un guion que escribió con Abia Castillo.
Garza Cervera se inspiró en experiencias personales, la figura de la leyenda de la Huesera, el libro Mujeres que corren con los lobos, y películas como El bebé de Rosemary y The Babadook. Explora temas como la maternidad no deseada, la presión social para ser madre y los roles de género en el cine de terror.
¿De qué trata la película?
"Este inquietante filme sigue a Valeria, una joven embarazada que es acosada por una criatura esquelética que amenaza con destruirla", revela la descripción de HBO Max.
La película gira en torno a Valeria, una mujer que después de intentar durante mucho tiempo quedar embarazada, finalmente recibe la noticia que tanto esperaba. Sin embargo, lo que debería ser un momento de felicidad comienza a transformarse en una verdadera pesadilla.
Extraños sucesos empiezan a ocurrir a su alrededor y una presencia inquietante parece perseguirla constantemente. A medida que avanza el embarazo, la protagonista deberá enfrentarse tanto a fenómenos sobrenaturales como a sus propios conflictos internos, en una historia que utiliza el terror para hablar sobre la maternidad, la presión social y el miedo a perder la identidad.
Tráiler de Huesera
Reparto
- Natalia Solián como Valeria.
- Alfonso Dosal es Raúl.
- Mayra Batalla interpreta a Octavia.
- Mercedes Hernández como Isabel.
- Aída López es Maricarmen.
- Enoc Leaño como Luis.