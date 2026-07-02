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Netflix tiene el thriller de suspenso más exitoso de su historia: es de Harlan Coben y tiene 8 capítulos

Netflix tiene un thriller de Harlan Coben que narra una intriga familiar y se ha convertido en el más exitoso de su historia

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie de Harlan Coben que arrasa en Netflix.

Es una serie de Harlan Coben que arrasa en Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con muchas producciones de Harlan Coben dentro de su catálogo. Una de elllas es la miniserie Engaños, un drama británico que combina misterio, crímenes y suspenso.

Engaños es un thriller de 2024 de solo 8 capítulos que está protagonizado por Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Joanna Lumley y Richard Armitage en una historia provocadora que arrasa en Netflix.

"Es el clásico thriller retorcido de Harlan Coben y las interpretaciones de Michelle Keegan y Joanna Lumley lo hacen aún mejor", declaró Jonathon Wilson de Ready Steady Cut.

Mientras tanto, Hamish Macbain de London Evening Standard declaró: "Devoré sus ocho horas, una tras otra, tal y como el algoritmo de Netflix había ordenado que hiciera".

Netflix: de qué trata la serie Engaños

La sinopsis oficial de la serie Engaños versa: "Maya asiste al funeral de su esposo en la mansión de su familia. Días después, cree verlo con vida en las imágenes de una cámara de seguridad".

Tras ver a su supuestamente difunto marido Joe en una cámara de vigilancia, la exsoldado Maya Stern destapa una siniestra conspiración familiar que se remonta a los años 90

Netflix: tráiler de la serie Engaños

Reparto de Engaños, serie de Netflix

  • Michelle Keegan (Maya Stern)
  • Adeel Akhtar (Sami Kierce)
  • Natalie Anderson (Claire Walker)
  • Jade Anouka (Nicole Butler)
  • Richard Armitage (Joe Burkett)
  • Joe Armstrong (Alexander Dosman)

Dónde ver la serie Engaños, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Engaños se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Engaños se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Engaños se puede ver en Netflix.

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