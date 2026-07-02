La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con muchas producciones de Harlan Coben dentro de su catálogo. Una de elllas es la miniserie Engaños, un drama británico que combina misterio, crímenes y suspenso.
Netflix tiene el thriller de suspenso más exitoso de su historia: es de Harlan Coben y tiene 8 capítulos
Netflix tiene un thriller de Harlan Coben que narra una intriga familiar y se ha convertido en el más exitoso de su historia
Engaños es un thriller de 2024 de solo 8 capítulos que está protagonizado por Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Joanna Lumley y Richard Armitage en una historia provocadora que arrasa en Netflix.
"Es el clásico thriller retorcido de Harlan Coben y las interpretaciones de Michelle Keegan y Joanna Lumley lo hacen aún mejor", declaró Jonathon Wilson de Ready Steady Cut.
Mientras tanto, Hamish Macbain de London Evening Standard declaró: "Devoré sus ocho horas, una tras otra, tal y como el algoritmo de Netflix había ordenado que hiciera".
Netflix: de qué trata la serie Engaños
La sinopsis oficial de la serie Engaños versa: "Maya asiste al funeral de su esposo en la mansión de su familia. Días después, cree verlo con vida en las imágenes de una cámara de seguridad".
Tras ver a su supuestamente difunto marido Joe en una cámara de vigilancia, la exsoldado Maya Stern destapa una siniestra conspiración familiar que se remonta a los años 90
Netflix: tráiler de la serie Engaños
Reparto de Engaños, serie de Netflix
- Michelle Keegan (Maya Stern)
- Adeel Akhtar (Sami Kierce)
- Natalie Anderson (Claire Walker)
- Jade Anouka (Nicole Butler)
- Richard Armitage (Joe Burkett)
- Joe Armstrong (Alexander Dosman)
Dónde ver la serie Engaños, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Engaños se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Engaños se puede ver en Netflix.
- España: la serie Engaños se puede ver en Netflix.