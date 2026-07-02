Netflix tiene el thriller de suspenso más exitoso de su historia: es de Harlan Coben y tiene 8 capítulos

Mientras tanto, Hamish Macbain de London Evening Standard declaró: "Devoré sus ocho horas, una tras otra, tal y como el algoritmo de Netflix había ordenado que hiciera".

Netflix: de qué trata la serie Engaños

La sinopsis oficial de la serie Engaños versa: "Maya asiste al funeral de su esposo en la mansión de su familia. Días después, cree verlo con vida en las imágenes de una cámara de seguridad".

Tras ver a su supuestamente difunto marido Joe en una cámara de vigilancia, la exsoldado Maya Stern destapa una siniestra conspiración familiar que se remonta a los años 90

Netflix: tráiler de la serie Engaños

Reparto de Engaños, serie de Netflix

Michelle Keegan (Maya Stern)

Adeel Akhtar (Sami Kierce)

Natalie Anderson (Claire Walker)

Jade Anouka (Nicole Butler)

Richard Armitage (Joe Burkett)

Joe Armstrong (Alexander Dosman)

Dónde ver la serie Engaños, según la zona geográfica