Netflix: la comedia romántica ideal para quienes vieron Mensajes de voz para Isabelle

Tal es el caso de la película Déjate llevar, un largometraje dirigido por Sofía Alvarez que "retrata la magia de la juventud y del primer amor, ofreciendo una historia iniciática cercana, con un tierno romance", declaró la crítica Molly Freeman de Screen Rant.

Por su parte, Lya Rosén de Diario La Tercera sentenció: "'Déjate llevar' invita al público más joven a un amable recorrido audiovisual marcado por la calidez del verano, que también puede ser disfrutado por los adultos."