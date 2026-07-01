Netflix: la comedia romántica ideal para quienes vieron Mensajes de voz para Isabelle

La plataforma de series y películas de Netflix es una de las más populares alrededor del mundo. Dentro de su catálogo tiene un sinfín de producciones dramáticas románticas que hacer emocionar a sus suscriptores.
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La película de Netflix que, según la crítica, retrata la magia de la juventud y del primer amor con una historia tierna
Tal es el caso de la película Déjate llevar, un largometraje dirigido por Sofía Alvarez que "retrata la magia de la juventud y del primer amor, ofreciendo una historia iniciática cercana, con un tierno romance", declaró la crítica Molly Freeman de Screen Rant.
Por su parte, Lya Rosén de Diario La Tercera sentenció: "'Déjate llevar' invita al público más joven a un amable recorrido audiovisual marcado por la calidez del verano, que también puede ser disfrutado por los adultos."
Netflix: de qué trata la película Déjate llevar
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Déjate llevar versa: "El verano antes de la universidad, la estudiosa Auden conoce al misterioso Eli, quien la ayuda a experimentar la vida adolescente sin preocupaciones".
El verano antes de la universidad, Auden (Emma Pasarow) conoce al misterioso Eli (Belmont Cameli), un compañero insomne. Mientras la ciudad costera de Colby duerme, los dos se embarcan en una búsqueda nocturna para ayudar a Auden a experimentar la divertida y despreocupada vida adolescente que nunca supo que quería.
Netflix: tráiler de la película Déjate llevar
Reparto de Déjate llevar, película de Netflix
- Emma Pasarow como Auden West
- Belmont Cameli como Eli Stock
- Kate Bosworth como Heidi
- Andie MacDowell como Dr. Victoria West
- Laura Kariuki como Maggie
- Dermot Mulroney como Robert West
- Genevieve Hannelius como Leah
- Samia Finnerty como Esther
- Paul Karmiryan como Adam
Dónde ver la película Déjate llevar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Déjate llevar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Déjate llevar se puede ver en Netflix.
- España: la película Déjate llevar se puede ver en Netflix.