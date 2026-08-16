Netflix y la película alemana que ofrece una buena dosis de humor y es ideal para reír sin parar

Estrenada en Netflix el viernes 14 de agosto de 2026, esta producción alemana puede convertirse en una buena elección para quienes buscan qué ver y quieren apostar por una película diferente, con humor, situaciones insólitas y mucho entretenimiento.

Netflix: de qué trata la película Mi mejor amigo, su novia y yo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mi mejor amigo, mi novia y yo versa: "Rebecca quiere que su novio madure. Olli quiere que él sea su compinche para siempre. Matzie quiere que todos se lleven bien. Pero nada de esto parece posible...".

Matze y Olli son mejores amigos desde la infancia. Ahora viven juntos, trabajan en la misma oficina y planean un viaje alrededor del mundo.

Sin embargo, Matze se enamora perdidamente de Rebecca y, de repente, pierde todo interés en hacer cosas con Olli. Esto no solo pone en peligro su amistad, sino también su planeado viaje alrededor del mundo. Junto con su amigo Schmitti, Olli trama un plan para deshacerse de Rebecca. Sin embargo, no resultará tan fácil como esperaba.

Reparto de Mi mejor amigo, su novia y yo

Kostja Ullman

David Kross

Janina Uhse

Ferdinand Hofer

Larissa Sirah Herden

Mira Huber

Anna Herrmann

Jasmin Shakeri

Thomas Heinze

Sacha Nathan

Dónde ver la película Mi mejor amigo, su novia y yo, según la zona geográfica