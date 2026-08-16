Mi mejor amigo, su novia y yo es una excéntrica y disparatada película de Netflix ideal para quienes buscan una historia liviana y divertida para reír. La producción, de Alemania, está dirigida por Marco Petry y tiene una duración de 1 hora y 38 minutos.
Netflix y la película alemana que ofrece una buena dosis de humor y es ideal para reír sin parar
Netflix suma a su catálogo una película alemana que promete entretenimiento y humor descontracturado, perfecta para una noche de diversión.
La película presenta una historia marcada por situaciones inesperadas, enredos y momentos de humor que llevan a sus protagonistas a atravesar circunstancias tan absurdas como entretenidas. Con un tono descontracturado y personajes excéntricos, la cinta apuesta por la comedia para ofrecer una opción perfecta para una noche de entretenimiento.
Mi mejor amigo, su novia y yo se suma al catálogo de series y películas de Netflix como una alternativa para quienes disfrutan de las comedias disparatadas y las historias que no se toman demasiado en serio.
Estrenada en Netflix el viernes 14 de agosto de 2026, esta producción alemana puede convertirse en una buena elección para quienes buscan qué ver y quieren apostar por una película diferente, con humor, situaciones insólitas y mucho entretenimiento.
Netflix: de qué trata la película Mi mejor amigo, su novia y yo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mi mejor amigo, mi novia y yo versa: "Rebecca quiere que su novio madure. Olli quiere que él sea su compinche para siempre. Matzie quiere que todos se lleven bien. Pero nada de esto parece posible...".
Matze y Olli son mejores amigos desde la infancia. Ahora viven juntos, trabajan en la misma oficina y planean un viaje alrededor del mundo.
Sin embargo, Matze se enamora perdidamente de Rebecca y, de repente, pierde todo interés en hacer cosas con Olli. Esto no solo pone en peligro su amistad, sino también su planeado viaje alrededor del mundo. Junto con su amigo Schmitti, Olli trama un plan para deshacerse de Rebecca. Sin embargo, no resultará tan fácil como esperaba.
Reparto de Mi mejor amigo, su novia y yo
- Kostja Ullman
- David Kross
- Janina Uhse
- Ferdinand Hofer
- Larissa Sirah Herden
- Mira Huber
- Anna Herrmann
- Jasmin Shakeri
- Thomas Heinze
- Sacha Nathan
Dónde ver la película Mi mejor amigo, su novia y yo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mi mejor amigo, su novia y yo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mi mejor amigo, su novia y yo se puede ver en Netflix.
- España: la película Mi mejor amigo, su novia y yo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Estreno en Netflix: La película alemana "Mi mejor amigo, su novia y yo" llegó a la plataforma el viernes 14 de agosto de 2026.
- Trama cómica: La historia sigue a dos mejores amigos cuya relación se ve amenazada cuando uno se enamora de la novia del otro.
- Disponibilidad: "Mi mejor amigo, su novia y yo" se encuentra disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.