"Mamá Mo llega el 14" anunciaba Netflix, con bombos y platillos. Es que la plataforma de series y películas estrenó, este viernes, una de las producciones que promete revolucionar el catálogo. Es la historia de Moria Casán.
Netflix estrenó la serie más esperada del año: tiene 8 capítulos, es icónica y subida de tono
La serie de Netflix narra la vida de la legendaria Moria Casán, contando su construcción como ícono cultural a través de 8 capítulos llenos de estilo.
Estamos hablando de Moria, una serie dirigida por Javier Van de Couter que recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada. En solo 8 capítulos, y con los papeles protagónicos de Moria Casán, Sofía Gala y Griselda Siciliani, la nueva oferta de Netflix trata sobre la vida de la legendaria leyenda cultural argentina.
Diego Lerer de Micropsia Cine destacó: "Acá no hay parodia ni intentos de sociología nacional: 'Moria' es un retrato en primera persona que tiene similares ínfulas a las de su protagonista, las de creer que se pueden usar los medios de comunicación tradicionales y hacer algo disruptivo con ellos".
"Más allá de los múltiples logros y de ciertos traspiés parciales de una serie quizá demasiado bulímica, puede decirse con certeza que la mayoría de las elecciones estéticas y narrativas resultan más que acertadas", consideró Diego Batle de Otros Cines.
Netflix: de qué trata la serie de Moria Casán
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Moria versa: "En esta dramatización que desborda de estilo, Moria Casán transforma la historia de su vida en un espectáculo simbólico de fama, controversia y reinvención constante".
Moria es una serie que recorre distintas etapas de la vida, pasado, presente e incluso futuro, de la legendaria vedette argentina Moria Casán, mostrando cómo se construyó su figura como ícono cultural.
Netflix: tráiler de la serie Moria
Reparto de Moria, la serie de Netflix
- Moria Casán
- Sofía Gala Castiglione
- Griselda Siciliani
- Cecilia Roth
- Marco Antonio Caponi
- Joaquín Ferreira
- Rafael Ferro
- Olivia Nuss
Dónde ver la serie de Moria, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Moria se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Moria se puede ver en Netflix.
- España: la serie Moria se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena"Moria": La nueva serie documental sobre la vida de la icónica Moria Casán.
- Críticas positivasrecibe la serie: La producción de Javier Van de Couter es elogiada por la prensa especializada.
- Sinopsis oficial: La serie dramatiza la historia de Moria Casán, explorando su fama y reinvención constante.