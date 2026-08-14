Netflix estrenó la serie más esperada del año: tiene 8 capítulos, es icónica y subida de tono

Estamos hablando de Moria, una serie dirigida por Javier Van de Couter que recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada. En solo 8 capítulos, y con los papeles protagónicos de Moria Casán, Sofía Gala y Griselda Siciliani, la nueva oferta de Netflix trata sobre la vida de la legendaria leyenda cultural argentina.

Diego Lerer de Micropsia Cine destacó: "Acá no hay parodia ni intentos de sociología nacional: 'Moria' es un retrato en primera persona que tiene similares ínfulas a las de su protagonista, las de creer que se pueden usar los medios de comunicación tradicionales y hacer algo disruptivo con ellos".