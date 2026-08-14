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Netflix estrenó la serie más esperada del año: tiene 8 capítulos, es icónica y subida de tono

La serie de Netflix narra la vida de la legendaria Moria Casán, contando su construcción como ícono cultural a través de 8 capítulos llenos de estilo.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Sofía Gala es una de las protagonistas de la serie de Moria Casán en Netflix.

Sofía Gala es una de las protagonistas de la serie de Moria Casán en Netflix.

"Mamá Mo llega el 14" anunciaba Netflix, con bombos y platillos. Es que la plataforma de series y películas estrenó, este viernes, una de las producciones que promete revolucionar el catálogo. Es la historia de Moria Casán.

Estamos hablando de Moria, una serie dirigida por Javier Van de Couter que recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada. En solo 8 capítulos, y con los papeles protagónicos de Moria Casán, Sofía Gala y Griselda Siciliani, la nueva oferta de Netflix trata sobre la vida de la legendaria leyenda cultural argentina.

Diego Lerer de Micropsia Cine destacó: "Acá no hay parodia ni intentos de sociología nacional: 'Moria' es un retrato en primera persona que tiene similares ínfulas a las de su protagonista, las de creer que se pueden usar los medios de comunicación tradicionales y hacer algo disruptivo con ellos".

"Más allá de los múltiples logros y de ciertos traspiés parciales de una serie quizá demasiado bulímica, puede decirse con certeza que la mayoría de las elecciones estéticas y narrativas resultan más que acertadas", consideró Diego Batle de Otros Cines.

Netflix: de qué trata la serie de Moria Casán

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Moria versa: "En esta dramatización que desborda de estilo, Moria Casán transforma la historia de su vida en un espectáculo simbólico de fama, controversia y reinvención constante".

Moria es una serie que recorre distintas etapas de la vida, pasado, presente e incluso futuro, de la legendaria vedette argentina Moria Casán, mostrando cómo se construyó su figura como ícono cultural.

Netflix: tráiler de la serie Moria

Reparto de Moria, la serie de Netflix

  • Moria Casán
  • Sofía Gala Castiglione
  • Griselda Siciliani
  • Cecilia Roth
  • Marco Antonio Caponi
  • Joaquín Ferreira
  • Rafael Ferro
  • Olivia Nuss

Dónde ver la serie de Moria, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Moria se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Moria se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Moria se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena"Moria": La nueva serie documental sobre la vida de la icónica Moria Casán.
  • Críticas positivasrecibe la serie: La producción de Javier Van de Couter es elogiada por la prensa especializada.
  • Sinopsis oficial: La serie dramatiza la historia de Moria Casán, explorando su fama y reinvención constante.
Resumen generado por Thinkindot AI

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