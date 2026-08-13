La serie de Netflix que arrasa con 20 capítulos y una historia de venganza, traición y poder

La serie llegó a Netflix el 13 de noviembre de 2024 y cuenta con 20 capítulos. Su combinación de conflictos familiares, ambición, amor y poder la convirtió en una de esas producciones ideales para quienes buscan una historia intensa y llena de giros.

Si te gustan las series y películas de drama, venganza y secretos familiares, Las hermanas Guerra es una producción de México que puede convertirse en una de las opciones más atrapantes para ver en Netflix.

Netflix: tráiler de Las hermanas Guerra

Cuál es la trama de Las hermanas Guerra, serie de Netflix

La serie de Netflix tiene como protagonistas a las hermanas Antonia (Claudia Álvarez) y Perla (Ana Serradilla), quienes están peleadas y nunca se llevaron bien.

La trama de Las hermanas Guerra comienza cuando surge la oportunidad de hacer las pases y un secreto entre ellas saldrá a la luz, desatando una guerra despiadada.

Tiempo atrás, Perla se involucró con el prometido de Antonia, Bernardo, quien también fue su pareja en el pasado. Entonces, Antonia intentó huir y Perla la siguió, lo que resultó en un accidente automovilístico que la dejó estéril.

Tiempo después, Perla descubrirá que su hija, a quien Antonia se llevó en secreto, está viva. Así, intentarña entrar a la cárcel para rescatarla y comenzará un plan de venganza que cambiará el destino de la familia.

Reparto de Las hermanas Guerra, serie de Netflix

Claudia Álvarez (Antonia)

Ana Serradilla (Perla)

Ana Valeria Becerril (Jacinta)

Christian Tappan (Bernardo)

Erick Elías

Sabrina Seara

Bernardo Flores

Juio Casado

Alejandra Ambrosi

Regina Pavón

Tatiana del Real

Sebastián Dante

Mario Zaragoza

Dónde ver la serie Las hermanas Guerra, según la zona geográfica