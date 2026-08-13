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La serie de Netflix que arrasa con 20 capítulos y una historia de venganza, traición y poder

Si buscás una historia atrapante, esta serie de Netflix combina drama, traición y poder en 20 capítulos

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Ana Serradilla es la protagonista de esta serie de Netflix.

Ana Serradilla es la protagonista de esta serie de Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix tiene entre sus producciones más atrapantes a Las hermanas Guerra, una serie mexicana que combina drama, traición, poder y venganza en una historia protagonizada por dos hermanas.

La producción, originaria de México, sigue una relación familiar marcada por los secretos y el rencor. A medida que avanza la trama, la traición y la manipulación se convierten en los principales motores de una historia cargada de tensión, mientras las protagonistas buscan llevar adelante una despiadada venganza.

Las hermanas Guerra está dirigida por Carlos Villegas e Iker Dupeyron y cuenta con las actuaciones de Ana Serradilla y Claudia Álvarez, dos reconocidas actrices mexicanas que encabezan este drama familiar.

La serie llegó a Netflix el 13 de noviembre de 2024 y cuenta con 20 capítulos. Su combinación de conflictos familiares, ambición, amor y poder la convirtió en una de esas producciones ideales para quienes buscan una historia intensa y llena de giros.

Si te gustan las series y películas de drama, venganza y secretos familiares, Las hermanas Guerra es una producción de México que puede convertirse en una de las opciones más atrapantes para ver en Netflix.

Netflix: tráiler de Las hermanas Guerra

Cuál es la trama de Las hermanas Guerra, serie de Netflix

La serie de Netflix tiene como protagonistas a las hermanas Antonia (Claudia Álvarez) y Perla (Ana Serradilla), quienes están peleadas y nunca se llevaron bien.

La trama de Las hermanas Guerra comienza cuando surge la oportunidad de hacer las pases y un secreto entre ellas saldrá a la luz, desatando una guerra despiadada.

Tiempo atrás, Perla se involucró con el prometido de Antonia, Bernardo, quien también fue su pareja en el pasado. Entonces, Antonia intentó huir y Perla la siguió, lo que resultó en un accidente automovilístico que la dejó estéril.

Tiempo después, Perla descubrirá que su hija, a quien Antonia se llevó en secreto, está viva. Así, intentarña entrar a la cárcel para rescatarla y comenzará un plan de venganza que cambiará el destino de la familia.

Reparto de Las hermanas Guerra, serie de Netflix

  • Claudia Álvarez (Antonia)
  • Ana Serradilla (Perla)
  • Ana Valeria Becerril (Jacinta)
  • Christian Tappan (Bernardo)
  • Erick Elías
  • Sabrina Seara
  • Bernardo Flores
  • Juio Casado
  • Alejandra Ambrosi
  • Regina Pavón
  • Tatiana del Real
  • Sebastián Dante
  • Mario Zaragoza

Dónde ver la serie Las hermanas Guerra, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Las hermanas Guerra se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Little woman se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Las hermanas Guerra se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Las hermanas Guerra: Serie mexicana en Netflix que narra una historia de drama, poder y venganza.
  • Trama principal: Dos hermanas enfrentadas desatan una guerra por secretos y la supervivencia de una hija.
  • Reparto destacado: La serie cuenta con las actuaciones de Ana Serradilla y Claudia Álvarez.
Resumen generado por Thinkindot AI

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