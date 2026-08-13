La plataforma de series y películas de Netflix tiene entre sus producciones más atrapantes a Las hermanas Guerra, una serie mexicana que combina drama, traición, poder y venganza en una historia protagonizada por dos hermanas.
La serie de Netflix que arrasa con 20 capítulos y una historia de venganza, traición y poder
Si buscás una historia atrapante, esta serie de Netflix combina drama, traición y poder en 20 capítulos
La producción, originaria de México, sigue una relación familiar marcada por los secretos y el rencor. A medida que avanza la trama, la traición y la manipulación se convierten en los principales motores de una historia cargada de tensión, mientras las protagonistas buscan llevar adelante una despiadada venganza.
Las hermanas Guerra está dirigida por Carlos Villegas e Iker Dupeyron y cuenta con las actuaciones de Ana Serradilla y Claudia Álvarez, dos reconocidas actrices mexicanas que encabezan este drama familiar.
La serie llegó a Netflix el 13 de noviembre de 2024 y cuenta con 20 capítulos. Su combinación de conflictos familiares, ambición, amor y poder la convirtió en una de esas producciones ideales para quienes buscan una historia intensa y llena de giros.
Si te gustan las series y películas de drama, venganza y secretos familiares, Las hermanas Guerra es una producción de México que puede convertirse en una de las opciones más atrapantes para ver en Netflix.
Netflix: tráiler de Las hermanas Guerra
Cuál es la trama de Las hermanas Guerra, serie de Netflix
La serie de Netflix tiene como protagonistas a las hermanas Antonia (Claudia Álvarez) y Perla (Ana Serradilla), quienes están peleadas y nunca se llevaron bien.
La trama de Las hermanas Guerra comienza cuando surge la oportunidad de hacer las pases y un secreto entre ellas saldrá a la luz, desatando una guerra despiadada.
Tiempo atrás, Perla se involucró con el prometido de Antonia, Bernardo, quien también fue su pareja en el pasado. Entonces, Antonia intentó huir y Perla la siguió, lo que resultó en un accidente automovilístico que la dejó estéril.
Tiempo después, Perla descubrirá que su hija, a quien Antonia se llevó en secreto, está viva. Así, intentarña entrar a la cárcel para rescatarla y comenzará un plan de venganza que cambiará el destino de la familia.
Reparto de Las hermanas Guerra, serie de Netflix
- Claudia Álvarez (Antonia)
- Ana Serradilla (Perla)
- Ana Valeria Becerril (Jacinta)
- Christian Tappan (Bernardo)
- Erick Elías
- Sabrina Seara
- Bernardo Flores
- Juio Casado
- Alejandra Ambrosi
- Regina Pavón
- Tatiana del Real
- Sebastián Dante
- Mario Zaragoza
Dónde ver la serie Las hermanas Guerra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Las hermanas Guerra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Little woman se puede ver en Netflix.
- España: la serie Las hermanas Guerra se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Las hermanas Guerra: Serie mexicana en Netflix que narra una historia de drama, poder y venganza.
- Trama principal: Dos hermanas enfrentadas desatan una guerra por secretos y la supervivencia de una hija.
- Reparto destacado: La serie cuenta con las actuaciones de Ana Serradilla y Claudia Álvarez.