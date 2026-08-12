Netflix tiene en su catálogo La chica más afortunada del mundo, una película de drama y suspenso de 1 hora y 55 minutos que se convirtió en una de las producciones más comentadas de la plataforma. Protagonizada por Mila Kunis, la historia sigue a Ani Fanelli, una mujer que aparenta tener una vida perfecta, pero guarda un traumático secreto de su pasado.
Netflix y la película que te dejará sin palabras: dura 1 hora y 55 minutos y está basada en una exitosa novela
La aclamada película de Netflix, protagonizada por Mila Kunis, desentraña un oscuro secreto del pasado de su personaje, abordando temas de abuso y trauma.
La trama está basada en la novela homónima de Jessica Knoll y aborda situaciones de abuso, violencia y las consecuencias de experiencias traumáticas. Con una narración cargada de tensión y momentos conmovedores, la película profundiza en la vida de una mujer que debe enfrentarse a hechos que durante años intentó mantener ocultos.
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, La chica más afortunada del mundo se destaca por su inquietante historia y por la interpretación de Mila Kunis, quien logra transmitir la complejidad emocional de su personaje. Una opción ideal para quienes buscan un drama intenso, con misterio, suspenso y una trama que mantiene la tensión hasta el final.
Netflix: de qué trata la película La chica más afortunada del mundo
Ani Fanelli (Mila Kunis) es una exitosa mujer de Nueva York, a la cual la vida le sonríe. La escritora, justo cuando se está por casar con el hombre de sus sueños, comienza a repasar un trágico evento que tuvo en el pasado, en su etapa como estudiante. Todo tambalea y se pone cuesta arriba para Ani, que tiene que enfrentar sospechas y traumas de su vida pasada.
Netflix: tráiler de la película La chica más afortunada del mundo
Reparto de La chica más afortunada del mundo, película de Netflix
- Mila Kunis (Ani Fanelli)
- Chiara Aurelia (joven Ani Fanelli)
- Finn Wittrock (Luke Harrison)
- Scoot McNairy (Andrew Larson)
- Justine Lupe (Nell Rutherford)
- Thomas Barbusca (Arthur Finneman)
- Alex Barone (Dean Barton)
Dónde ver la película La chica más afortunada del mundo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La chica más afortunada del mundo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Luckiest girl alive se puede ver en Netflix.
- España: la película La chica más afortunada del mundo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Presenta "La chica más afortunada del mundo", un drama de suspenso protagonizado por Mila Kunis que aborda secretos y traumas pasados.
- Trama y Elenco: Basada en una novela, la película explora temas de abuso y violencia, con actuaciones destacadas de Mila Kunis y Chiara Aurelia.
- Disponibilidad: La aclamada producción se encuentra disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.