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Netflix y la película que te dejará sin palabras: dura 1 hora y 55 minutos y está basada en una exitosa novela

La aclamada película de Netflix, protagonizada por Mila Kunis, desentraña un oscuro secreto del pasado de su personaje, abordando temas de abuso y trauma.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Mila Kunis es la protagonista de esta película disponible en Netflix.

Mila Kunis es la protagonista de esta película disponible en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo La chica más afortunada del mundo, una película de drama y suspenso de 1 hora y 55 minutos que se convirtió en una de las producciones más comentadas de la plataforma. Protagonizada por Mila Kunis, la historia sigue a Ani Fanelli, una mujer que aparenta tener una vida perfecta, pero guarda un traumático secreto de su pasado.

La trama está basada en la novela homónima de Jessica Knoll y aborda situaciones de abuso, violencia y las consecuencias de experiencias traumáticas. Con una narración cargada de tensión y momentos conmovedores, la película profundiza en la vida de una mujer que debe enfrentarse a hechos que durante años intentó mantener ocultos.

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, La chica más afortunada del mundo se destaca por su inquietante historia y por la interpretación de Mila Kunis, quien logra transmitir la complejidad emocional de su personaje. Una opción ideal para quienes buscan un drama intenso, con misterio, suspenso y una trama que mantiene la tensión hasta el final.

Netflix: de qué trata la película La chica más afortunada del mundo

Ani Fanelli (Mila Kunis) es una exitosa mujer de Nueva York, a la cual la vida le sonríe. La escritora, justo cuando se está por casar con el hombre de sus sueños, comienza a repasar un trágico evento que tuvo en el pasado, en su etapa como estudiante. Todo tambalea y se pone cuesta arriba para Ani, que tiene que enfrentar sospechas y traumas de su vida pasada.

Netflix: tráiler de la película La chica más afortunada del mundo

Reparto de La chica más afortunada del mundo, película de Netflix

  • Mila Kunis (Ani Fanelli)
  • Chiara Aurelia (joven Ani Fanelli)
  • Finn Wittrock (Luke Harrison)
  • Scoot McNairy (Andrew Larson)
  • Justine Lupe (Nell Rutherford)
  • Thomas Barbusca (Arthur Finneman)
  • Alex Barone (Dean Barton)

Dónde ver la película La chica más afortunada del mundo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La chica más afortunada del mundo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Luckiest girl alive se puede ver en Netflix.
  • España: la película La chica más afortunada del mundo se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: Presenta "La chica más afortunada del mundo", un drama de suspenso protagonizado por Mila Kunis que aborda secretos y traumas pasados.
  • Trama y Elenco: Basada en una novela, la película explora temas de abuso y violencia, con actuaciones destacadas de Mila Kunis y Chiara Aurelia.
  • Disponibilidad: La aclamada producción se encuentra disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Resumen generado por Thinkindot AI

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