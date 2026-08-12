Netflix y la película que te dejará sin palabras: dura 1 hora y 55 minutos y está basada en una exitosa novela

La trama está basada en la novela homónima de Jessica Knoll y aborda situaciones de abuso, violencia y las consecuencias de experiencias traumáticas. Con una narración cargada de tensión y momentos conmovedores, la película profundiza en la vida de una mujer que debe enfrentarse a hechos que durante años intentó mantener ocultos.

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, La chica más afortunada del mundo se destaca por su inquietante historia y por la interpretación de Mila Kunis, quien logra transmitir la complejidad emocional de su personaje. Una opción ideal para quienes buscan un drama intenso, con misterio, suspenso y una trama que mantiene la tensión hasta el final.