Avalancha de llamadas de miles de fanáticos y el desconcierto en la empresa

El conflicto surgió cuando Simon Ludlam, director del proyecto, mencionó en una entrevista concedida al medio británico BBC que el recorrido bajo tierra del cable pasaría precisamente por el sector de la playa donde se ubica el monumento conmemorativo a Dobby.

Una vez que terminó la entrevista, la firma gestora Etchea Energy recibió cientos de llamadas telefónicas de fanáticos indignados exigiendo que no se "profanara" el memorial de Dobby. Ludlam admitió en el pódcast Energy Revolution su desconcierto inicial:

"¿Dobby? ¿Quién es Dobby? Es un personaje ficticio en un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué estás hablando?", fue su respuesta inicial ante las alertas de su equipo. Sin embargo, sus colaboradores le hicieron entender rápidamente que la situación era "muy, muy seria".

Ante la presión social y mediática de los fanáticos del niño mago, la compañía decidió contratar a expertos en planificación para modificar la ruta del trazado y evitar la zona del homenaje al personaje.

Irónicamente, para esquivar el lugar sagrado del elfo de ficción, el nuevo recorrido del cable debió aproximarse a yacimientos con restos auténticos de la Edad de Bronce, entre ellos urnas de enterramientos humanos prehistóricos.

"Mucha gente se alegró mucho. El proyecto sigue adelante y Dobby está contento", aseguró Ludlam tras confirmarse la reubicación del proyecto energético, consolidando uno de los episodios más insólitos donde la ficción colectiva logró imponerse a la ingeniería de gran escala.