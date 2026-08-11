Recién acaba de ingresar en el catálogo de series de Prime Video el drama juvenil que está arrasando en el mudno. Secretos familiares que nunca saldrán a la luz, se trata de Sterling Point.
Prime Video acaba de estrenar el drama juvenil que es un éxito en el mundo
Recién acaba de ingresar en el catálogo de series de Prime Video el drama juvenil que está arrasando en el mudno. Secretos familiares que nunca saldrán a la luz
Prime Video vuelve a apostar por una historia de romance, aunque esta vez la mezcla con misterio y secretos familiares. Se trata de Sterling Point, una serie que sigue a Annie (Ella Rubin) y a su hermano gemelo Connor (Keen Ruffalo), quienes heredan una isla remota en Canadá de un abuelo al que nunca llegaron a conocer.
Cuando ella decide visitarla con la esperanza de poder empezar desde cero, descubre secretos del pasado de su familia y conoce a un grupo de jóvenes que cambiarán su vida para siempre.
Annie y su hermano gemelo fueron criados en Nueva York por su padre soltero antes de descubrir que su abuelo, con quien no tenían relación, les había dejado una isla en un lago en su testamento.
Tras descubrir que heredó una isla remota en Canadá de un abuelo distanciado al que nunca le permitieron conocer, Annie Jacobson, de 17 años, decide investigar. Esto la sumerge en un mundo de secretos enterrados, una hermandad inesperada y la complicada historia familiar que nunca debió descubrir.
Prime Video: de qué trata la serie Sterling Point
Annie Jacobson tiene 17 años y ha crecido en Nueva York junto a su hermano gemelo y su padre adoptivo. Su vida cambia por completo cuando los dos heredan una isla en Canadá de un abuelo que no conocían.
En esa isla, Annie comienza nuevas amistades, vive su primer amor y se mete en un pasado lleno de secretos familiares.
Mientras va descubriendo la verdad sobre sus orígenes y la herencia que ha recibido, entenderá que la isla esconde respuestas que pueden cambiar su vida para siempre.
Prime Video: reparto de la serie Sterling Point
- Ella Rubi
- Amélie Hoeferle
- Jacob Whiteduck-Lavoie
- Daniel Quinn-Toye
- Bo Bragason
- Keen Ruffalo
Tráiler de la serie Sterlingt Point
En pocas palabras
- Nueva serie en Prime Video: la plataforma estrena "Sterling Point", un drama juvenil con secretos familiares.
- Trama principal: dos hermanos heredan una isla remota en Canadá, descubriendo misterios del pasado.
- Género y elenco: romance y misterio protagonizados por Ella Rubi y Keen Ruffalo.