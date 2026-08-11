Prime Video acaba de estrenar el drama juvenil que es un éxito en el mundo

Annie y su hermano gemelo fueron criados en Nueva York por su padre soltero antes de descubrir que su abuelo, con quien no tenían relación, les había dejado una isla en un lago en su testamento.

Tras descubrir que heredó una isla remota en Canadá de un abuelo distanciado al que nunca le permitieron conocer, Annie Jacobson, de 17 años, decide investigar. Esto la sumerge en un mundo de secretos enterrados, una hermandad inesperada y la complicada historia familiar que nunca debió descubrir.

Prime Video: de qué trata la serie Sterling Point

Annie Jacobson tiene 17 años y ha crecido en Nueva York junto a su hermano gemelo y su padre adoptivo. Su vida cambia por completo cuando los dos heredan una isla en Canadá de un abuelo que no conocían.

En esa isla, Annie comienza nuevas amistades, vive su primer amor y se mete en un pasado lleno de secretos familiares.

Mientras va descubriendo la verdad sobre sus orígenes y la herencia que ha recibido, entenderá que la isla esconde respuestas que pueden cambiar su vida para siempre.

Prime Video: reparto de la serie Sterling Point

Ella Rubi

Amélie Hoeferle

Jacob Whiteduck-Lavoie

Daniel Quinn-Toye

Bo Bragason

Keen Ruffalo

Tráiler de la serie Sterlingt Point