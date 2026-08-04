Prime Video: Mel Gibson protagoniza la película de acción récord del 2026

Al igual que en Al filo de la oscuridad o Sangre de mi sangre, Gibson parece encontrar en el personaje de padre devoto (uno que reza antes de comer y al despertar) el vehículo perfecto para justificar la violencia contenida de sus personajes.

En esta ocasión, las jóvenes actrices que lo acompañan son Scarlet Rose Stallone (hija de su amigo Sylvester Stallone), Sofia Hublitz (de la serie Ozark) y Shelley Hennig.

Para los seguidores del actor, es una oportunidad de ver a Mel Gibson en su mejor forma, demostrando a sus sesenta y tantos años que aún puede encarnar a un antihéroe rudo y difícil de vencer.

Prime Video: de qué trata la película Temporada de caza

Bowdrie (Mel Gibson) vive junto a su hija preadolescente, Tag (Sofia Hublitz), en una aislada casa en medio del bosque. Mientras le enseña a cazar y a defenderse con armas, incluso le regala una pistola para su cumpleaños, ambos encuentran a una joven moribunda a orillas de un río.

Al llevarla a su casa para brindarle primeros auxilios, se ven envueltos en un conflicto con un peligroso narcotraficante que pronto los buscará.

Prime Video: reparto de la película Temporada de caza

Mel Gibson

Sophia Hublitz

Shelley Hennig

Tráiler de la película Temporada de caza