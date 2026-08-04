Prime Video acaba de lanzar uno de sus tanques del 2026, la cinta de acción donde Mel Gibson vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores en este género, se trata de Temporada de caza.
Prime Video: Mel Gibson protagoniza la película de acción récord del 2026
Prime Video acaba de lanzar uno de sus tanques del 2026, la cinta de acción donde Mel Gibson vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores en este género
Mel Gibson vuelve a la fórmula que mejor le ha funcionado en los últimos años: el papel de un padre dispuesto a todo para proteger a su hija.
Cuando un solitario superviviente y su hija rescatan a una misteriosa mujer herida de un río, se ven envueltos en una mortal red de violencia y venganza, lo que les obliga a enfrentarse a un brutal criminal para sobrevivir.
Al igual que en Al filo de la oscuridad o Sangre de mi sangre, Gibson parece encontrar en el personaje de padre devoto (uno que reza antes de comer y al despertar) el vehículo perfecto para justificar la violencia contenida de sus personajes.
En esta ocasión, las jóvenes actrices que lo acompañan son Scarlet Rose Stallone (hija de su amigo Sylvester Stallone), Sofia Hublitz (de la serie Ozark) y Shelley Hennig.
Para los seguidores del actor, es una oportunidad de ver a Mel Gibson en su mejor forma, demostrando a sus sesenta y tantos años que aún puede encarnar a un antihéroe rudo y difícil de vencer.
Prime Video: de qué trata la película Temporada de caza
Bowdrie (Mel Gibson) vive junto a su hija preadolescente, Tag (Sofia Hublitz), en una aislada casa en medio del bosque. Mientras le enseña a cazar y a defenderse con armas, incluso le regala una pistola para su cumpleaños, ambos encuentran a una joven moribunda a orillas de un río.
Al llevarla a su casa para brindarle primeros auxilios, se ven envueltos en un conflicto con un peligroso narcotraficante que pronto los buscará.
Prime Video: reparto de la película Temporada de caza
- Mel Gibson
- Sophia Hublitz
- Shelley Hennig
Tráiler de la película Temporada de caza
En pocas palabras
- Prime Video: lanzó la película de acción Temporada de caza, protagonizada por Mel Gibson.
- Sinopsis: un superviviente y su hija rescatan a una mujer herida, desatando una red de violencia.