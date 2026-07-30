Prime Video arrasa con la película de tensión que recién llega y te pondrá los pelos de punta

Cinco amigos exploran el sistema de cuevas tailandés de la Boca del diablo para tener una última aventura antes de comenzar su vida en el mundo adulto. Sin embargo, pronto descubren que algo los acecha bajo el agua… rápido, silencioso y mortal.

En la sofocante oscuridad, la confianza se erosiona, el pánico se extiende y cada giro se transforma en una lucha por la supervivencia.

Prime Video: de qué se trata la película Nunca debimos entrar

El asunto comienza con un grupo de cinco jóvenes de veintipocos años, amigos de la universidad, de vacaciones en Tailandia. Son tres chicas y dos chicos, liderados por Max, la más intensa, dominante y "controladora" del grupo.

Junto a ella está la más tímida Sara, el novio de Max, James, el apuesto Gregy la sonriente Adrienne.

Max y Sara son muy amigas pero tienen una relación un tanto tirante, una que empeora cuando a Sara se la "olvidan" en una zona llena de medusas que la lastiman en las piernas.

Y mientras el tour acuático sigue mezclando música, fotos, videos para redes sociales y más alcohol que el recomendable, el grupo y su guía decide meterse en una cueva y atravesar su recorrido interno más complicado y menos seguro de todos.

Prime Video: reparto de la película Nunca debimos entrar

Kathryn Newton como Sara

como Sara Lana Condor como Max

como Max Nico Hiraga como James

como James Gavin Casalegno como Greg

como Greg Tommi Rose como Adrienne

Tráiler de la película Nunca debimos entrar