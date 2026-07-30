Prime Video acaba de lanzar la película de acción que te pondrá los pelos de punta. Adrenalina desde el principio hasta el final, se trata de Nunca debimos entrar.
Prime Video arrasa con la película de tensión que recién llega y te pondrá los pelos de punta
Prime Video acaba de lanzar la película de acción que te pondrá los pelos de punta. Adrenalina desde el principio hasta el final
Nunca debimos entrar curioso título en castellano para una película cuyo título es traducible como La boca del Diablo y bien podría funcionar así es una nueva apuesta al subgénero "peligrosos tiburones" en su rama "adolescentes en peligro".
De hecho, habría que sumarle una tercera categoría, la de "cuevas tenebrosas".
Cinco amigos exploran el sistema de cuevas tailandés de la Boca del diablo para tener una última aventura antes de comenzar su vida en el mundo adulto. Sin embargo, pronto descubren que algo los acecha bajo el agua… rápido, silencioso y mortal.
En la sofocante oscuridad, la confianza se erosiona, el pánico se extiende y cada giro se transforma en una lucha por la supervivencia.
Prime Video: de qué se trata la película Nunca debimos entrar
El asunto comienza con un grupo de cinco jóvenes de veintipocos años, amigos de la universidad, de vacaciones en Tailandia. Son tres chicas y dos chicos, liderados por Max, la más intensa, dominante y "controladora" del grupo.
Junto a ella está la más tímida Sara, el novio de Max, James, el apuesto Gregy la sonriente Adrienne.
Max y Sara son muy amigas pero tienen una relación un tanto tirante, una que empeora cuando a Sara se la "olvidan" en una zona llena de medusas que la lastiman en las piernas.
Y mientras el tour acuático sigue mezclando música, fotos, videos para redes sociales y más alcohol que el recomendable, el grupo y su guía decide meterse en una cueva y atravesar su recorrido interno más complicado y menos seguro de todos.
Prime Video: reparto de la película Nunca debimos entrar
- Kathryn Newton como Sara
- Lana Condor como Max
- Nico Hiraga como James
- Gavin Casalegno como Greg
- Tommi Rose como Adrienne
Tráiler de la película Nunca debimos entrar
En pocas palabras
- Prime Video: estrenó la adrenalínica película de acción "Nunca debimos entrar".
- Trama: cinco amigos exploran una cueva tailandesa y son acechados por una criatura mortal.