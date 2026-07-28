Prime Video lidera el ranking con la mejor película de acción de Jason Statham en años

En una remota isla, un hombre que vive en el exilio (Jason Statham) rescata a una niña de una peligrosa tempestad, lo que desencadena una serie de eventos que los ponen a ambos en grave peligro.

A medida que sus destinos se entrelazan, su misión será protegerla a toda costa, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado, en una trepidante odisea por sobrevivir.

Prime Video: de qué trata la película Refugio

En esta escala de grises se mueve nuestro protagonista, Michael Mason (Jason Statham), un asesino de élite retirado que servía al gobierno británico. Este soldado ha optado por el exilio en una remota isla escocesa, donde actúa como guardián de un faro que lleva sin funcionar varios años.

Mason tan solo está acompañado por su perro, entregado a las partidas de ajedrez consigo mismo, en una acertada simbología de quien combate sus pensamientos.

Mientras, sobrelleva el aislamiento voluntario con dibujos en grafito, siempre alerta ante cualquier anomalía que sobresalga del sonido de las olas.

El militar sobrevive con la llegada periódica de provisiones, transportadas por un pescador y su sobrina. Durante una de las descargas, Mason se ve obligado a tener un vínculo con el exterior.

Una violenta tormenta sacude el bote de sus proveedores, forzando que el protagonista abandone su refugio para salir al rescate de la joven Jessie.

Prime Video: reparto de la película Refugio

Jason Statham

Bill Nighy

Naomi Ackie

Daniel Mays

Tráiler de la película Refugio