Uno de los "tanques" que recientemente estrenó Prime Video es una cinta de espectacular acción y Jason Statham es el gran protagonista de esta historia, se trata de El refugio y lidera el ranking entre las más vistas.
Prime Video lidera el ranking con la mejor película de acción de Jason Statham en años
Uno de los "tanques" que recientemente estrenó Prime Video es una cinta de espectacular acción y Jason Statham es el gran protagonista de esta historia
En El refugio (Shelter), Jason Statham interpreta a un hombre misterioso con un pasado violento que intenta mantenerse fuera del radar. Spoiler: no lo consigue.
Cuando fuerzas oscuras empiezan a pisarle los talones, se ve obligado a huir llevándose consigo a una niña, lo que convierte la persecución en algo mucho más personal.
En una remota isla, un hombre que vive en el exilio (Jason Statham) rescata a una niña de una peligrosa tempestad, lo que desencadena una serie de eventos que los ponen a ambos en grave peligro.
A medida que sus destinos se entrelazan, su misión será protegerla a toda costa, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado, en una trepidante odisea por sobrevivir.
Prime Video: de qué trata la película Refugio
En esta escala de grises se mueve nuestro protagonista, Michael Mason (Jason Statham), un asesino de élite retirado que servía al gobierno británico. Este soldado ha optado por el exilio en una remota isla escocesa, donde actúa como guardián de un faro que lleva sin funcionar varios años.
Mason tan solo está acompañado por su perro, entregado a las partidas de ajedrez consigo mismo, en una acertada simbología de quien combate sus pensamientos.
Mientras, sobrelleva el aislamiento voluntario con dibujos en grafito, siempre alerta ante cualquier anomalía que sobresalga del sonido de las olas.
El militar sobrevive con la llegada periódica de provisiones, transportadas por un pescador y su sobrina. Durante una de las descargas, Mason se ve obligado a tener un vínculo con el exterior.
Una violenta tormenta sacude el bote de sus proveedores, forzando que el protagonista abandone su refugio para salir al rescate de la joven Jessie.
Prime Video: reparto de la película Refugio
- Jason Statham
- Bill Nighy
- Naomi Ackie
- Daniel Mays
Tráiler de la película Refugio
En pocas palabras
- Prime Video: la plataforma estrena El refugio, una cinta de acción protagonizada por Jason Statham, liderando el ranking de vistas.
- Trama central: un exasesino británico se retira a una isla escocesa, pero debe proteger a una niña de las fuerzas oscuras de su pasado.