Netflix acaba de estrenar Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía, un intenso thriller criminal brasileño de 1 hora y 49 minutos. Dirigida por Johnny Araújo y protagonizada por Christian Malheiros, la producción combina drama, crimen y emoción en una historia marcada por las decisiones del pasado y las consecuencias que debe afrontar su protagonista.
Netflix y el thriller criminal de Brasil que arrasa como la película más esperada del año
Es una secuela de la serie Sintonía que acaba de llegar a Netflix y se consagra como el thriller criminal más esperado
La película funciona como continuación de Sintonía, una de las películas brasileñas más populares de Netflix. Después de cinco temporadas, la historia regresa con Nando como protagonista, aunque esta vez lejos de Brasil. El personaje se encuentra en Serbia, intentando mantenerse alejado del mundo criminal que marcó gran parte de su vida.
Sin embargo, todo cambia cuando su hija adolescente desaparece y Nando debe regresar a Brasil para encontrarla. La búsqueda lo obliga a enfrentarse nuevamente con su pasado, sus antiguos vínculos y el mundo del crimen, mientras intenta proteger a las personas que más quiere. Con una trama emotiva y cargada de tensión, Nando entre dos mundos recupera el universo de Sintonía y lleva su historia hacia un nuevo desenlace.
Netflix: de qué trata Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Nando entre dos mundos versa: "Nando, atrapado entre la vida familiar y sus obligaciones con el inframundo criminal, enfrenta una encrucijada imposible: decidir dónde depositar su lealtad".
Atrapado entre la vida familiar y sus obligaciones con el mundo del crimen, Nando se enfrenta a una elección imposible sobre a quién debe su verdadera lealtad.
Reparto de Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía
- Christian Malheiros
- Jottapé
- Bruna Mascarenhas
- Duda Pimenta
- Julia Yamaguchi
- Henrique Santana
- Pedro Pereira Vicente
Dónde ver Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Nando entre dos mundos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Nando entre dos mundos se puede ver en Netflix.
- España: la película Nando entre dos mundos se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: "Nando entre dos mundos", un thriller criminal brasileño que continúa la popular serie "Sintonia".
- Trama principal: Nando debe regresar a Brasil desde Serbia para buscar a su hija adolescente desaparecida.
- Conflicto central: El protagonista se debate entre su vida familiar y sus antiguas lealtades en el inframundo criminal.