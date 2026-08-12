Netflix y el thriller criminal de Brasil que arrasa como la película más esperada del año

La película funciona como continuación de Sintonía, una de las películas brasileñas más populares de Netflix. Después de cinco temporadas, la historia regresa con Nando como protagonista, aunque esta vez lejos de Brasil. El personaje se encuentra en Serbia, intentando mantenerse alejado del mundo criminal que marcó gran parte de su vida.

Sin embargo, todo cambia cuando su hija adolescente desaparece y Nando debe regresar a Brasil para encontrarla. La búsqueda lo obliga a enfrentarse nuevamente con su pasado, sus antiguos vínculos y el mundo del crimen, mientras intenta proteger a las personas que más quiere. Con una trama emotiva y cargada de tensión, Nando entre dos mundos recupera el universo de Sintonía y lleva su historia hacia un nuevo desenlace.