La serie de Netflix con Stanley Tucci que podés ver en una sola tarde: tiene 4 capítulos

Netflix: de qué trata Desde dentro, la serie británica de 4 capítulos

En esta serie de Netflix, Stanley Tucci (El Diablo Viste a la Moda) es un persona condenada y que se encuentra en el corredor de la muerte, pero que tiene un talento especial a la hora de resolver misterios. Es por eso mismo que una joven periodista británica recurre a él para que la ayude a encontrar a una amiga desaparecida.

Al mismo tiempo, un sacerdote interpretado por David Tennant (Jessica Jones, Doctor Who) se verá obligado a tomar decisiones extremas para proteger a sus seres queridos, apurado por la presión del momento y por las situaciones.

Esta serie dramática de Netflix tiene 4 capítulos que duran alrededor de una hora. Si bien, su puntaje en IMDb la ubica lejos de las mejores, su trama y sus actores la colocan como un gran plan para ver en solitario o en pareja en cualquier momento del día.

Netflix: tráiler de la serie Desde dentro

Reparto de Desde Dentro, la serie de Netflix

David Tennant como Harry Watling

Stanley Tucci como Jefferson Grieff

Dolly Wells como Janice Fife

Lydia West como Beth Davenport

Lyndsey Marshal como Mary Watling

Louis Oliver como Ben Watling

Dónde ver la serie Desde dentro, según la zona geográfica