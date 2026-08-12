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La serie de Netflix con Stanley Tucci que podés ver en una sola tarde: tiene 4 capítulos

La serie británica de Netflix protagonizada por David Tennant y Stanley Tucci se puede ver completa en una sola tarde

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Stanley Tucci es el protagonista de esta serie de Netflix.

Stanley Tucci es el protagonista de esta serie de Netflix.

Netflix tiene en su catálogo Desde dentro, una atrapante serie británica de drama, misterio y suspenso que cuenta con apenas cuatro capítulos. Protagonizada por David Tennant y Stanley Tucci, la producción presenta una historia cargada de secretos, crímenes y giros inesperados que logra mantener la tensión desde el primer episodio.

La trama sigue a un prisionero estadounidense condenado a muerte que posee un particular talento para resolver misterios. Desde el interior de su celda, ayuda a una joven periodista británica a investigar la desaparición de una persona, en un caso que comienza a conectar a personajes de mundos completamente diferentes.

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, Desde dentro es una alternativa ideal para quienes buscan una producción corta que pueda disfrutarse de principio a fin en un maratón. Con David Tennant y Stanley Tucci al frente, sus cuatro episodios combinan drama, misterio, crimen y suspenso psicológico en una historia que no da demasiadas respuestas hasta el final.

Netflix: de qué trata Desde dentro, la serie británica de 4 capítulos

En esta serie de Netflix, Stanley Tucci (El Diablo Viste a la Moda) es un persona condenada y que se encuentra en el corredor de la muerte, pero que tiene un talento especial a la hora de resolver misterios. Es por eso mismo que una joven periodista británica recurre a él para que la ayude a encontrar a una amiga desaparecida.

Al mismo tiempo, un sacerdote interpretado por David Tennant (Jessica Jones, Doctor Who) se verá obligado a tomar decisiones extremas para proteger a sus seres queridos, apurado por la presión del momento y por las situaciones.

Esta serie dramática de Netflix tiene 4 capítulos que duran alrededor de una hora. Si bien, su puntaje en IMDb la ubica lejos de las mejores, su trama y sus actores la colocan como un gran plan para ver en solitario o en pareja en cualquier momento del día.

Netflix: tráiler de la serie Desde dentro

Reparto de Desde Dentro, la serie de Netflix

  • David Tennant como Harry Watling
  • Stanley Tucci como Jefferson Grieff
  • Dolly Wells como Janice Fife
  • Lydia West como Beth Davenport
  • Lyndsey Marshal como Mary Watling
  • Louis Oliver como Ben Watling

Dónde ver la serie Desde dentro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Desde dentro se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Desde dentro se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Desde dentro se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena "Desde dentro": Serie británica de drama, misterio y suspenso con solo cuatro capítulos.
  • Protagonizada por David Tennant y Stanley Tucci: La trama involucra a un prisionero con talento para resolver crímenes y una periodista.
  • Ideal para maratones: Una producción corta que combina suspenso psicológico y giros inesperados.
Resumen generado por Thinkindot AI

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