Netflix tiene en su catálogo Desde dentro, una atrapante serie británica de drama, misterio y suspenso que cuenta con apenas cuatro capítulos. Protagonizada por David Tennant y Stanley Tucci, la producción presenta una historia cargada de secretos, crímenes y giros inesperados que logra mantener la tensión desde el primer episodio.
La serie de Netflix con Stanley Tucci que podés ver en una sola tarde: tiene 4 capítulos
La serie británica de Netflix protagonizada por David Tennant y Stanley Tucci se puede ver completa en una sola tarde
La trama sigue a un prisionero estadounidense condenado a muerte que posee un particular talento para resolver misterios. Desde el interior de su celda, ayuda a una joven periodista británica a investigar la desaparición de una persona, en un caso que comienza a conectar a personajes de mundos completamente diferentes.
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, Desde dentro es una alternativa ideal para quienes buscan una producción corta que pueda disfrutarse de principio a fin en un maratón. Con David Tennant y Stanley Tucci al frente, sus cuatro episodios combinan drama, misterio, crimen y suspenso psicológico en una historia que no da demasiadas respuestas hasta el final.
Netflix: de qué trata Desde dentro, la serie británica de 4 capítulos
En esta serie de Netflix, Stanley Tucci (El Diablo Viste a la Moda) es un persona condenada y que se encuentra en el corredor de la muerte, pero que tiene un talento especial a la hora de resolver misterios. Es por eso mismo que una joven periodista británica recurre a él para que la ayude a encontrar a una amiga desaparecida.
Al mismo tiempo, un sacerdote interpretado por David Tennant (Jessica Jones, Doctor Who) se verá obligado a tomar decisiones extremas para proteger a sus seres queridos, apurado por la presión del momento y por las situaciones.
Esta serie dramática de Netflix tiene 4 capítulos que duran alrededor de una hora. Si bien, su puntaje en IMDb la ubica lejos de las mejores, su trama y sus actores la colocan como un gran plan para ver en solitario o en pareja en cualquier momento del día.
Netflix: tráiler de la serie Desde dentro
Reparto de Desde Dentro, la serie de Netflix
- David Tennant como Harry Watling
- Stanley Tucci como Jefferson Grieff
- Dolly Wells como Janice Fife
- Lydia West como Beth Davenport
- Lyndsey Marshal como Mary Watling
- Louis Oliver como Ben Watling
Dónde ver la serie Desde dentro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Desde dentro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Desde dentro se puede ver en Netflix.
- España: la serie Desde dentro se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena "Desde dentro": Serie británica de drama, misterio y suspenso con solo cuatro capítulos.
- Protagonizada por David Tennant y Stanley Tucci: La trama involucra a un prisionero con talento para resolver crímenes y una periodista.
- Ideal para maratones: Una producción corta que combina suspenso psicológico y giros inesperados.