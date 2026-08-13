Netflix y la nueva serie de época al estilo de Bridgerton que promete emocionar en 6 capítulos

La trama sigue a Sybylla Melvyn, una joven con una mentalidad adelantada a su tiempo que se niega a aceptar que su destino deba limitarse al matrimonio. Mientras lucha por desarrollar su vocación literaria, la protagonista deberá enfrentar las expectativas sociales y familiares de una época en la que las mujeres tenían pocas posibilidades de decidir sobre su propio futuro.

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, esta ficción se presenta como una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias de época con romance, drama y personajes femeninos fuertes, como es el caso de Bridgerton.