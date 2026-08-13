Netflix acaba de estrenar Mi brillante carrera, una serie australiana de drama que transporta al espectador a la Australia rural de comienzos del siglo XX. Con seis capítulos, la producción está basada en la novela homónima publicada por Miles Franklin en 1901 y presenta una historia emotiva, ingeniosa e inspiradora sobre la búsqueda de independencia y el deseo de una joven de convertirse en escritora.
Netflix y la nueva serie de época al estilo de Bridgerton que promete emocionar en 6 capítulos
La nueva serie de época al estilo de Bridgerton que acaba de estrenar en Netflix y promete arrasar a nivel mundial
La trama sigue a Sybylla Melvyn, una joven con una mentalidad adelantada a su tiempo que se niega a aceptar que su destino deba limitarse al matrimonio. Mientras lucha por desarrollar su vocación literaria, la protagonista deberá enfrentar las expectativas sociales y familiares de una época en la que las mujeres tenían pocas posibilidades de decidir sobre su propio futuro.
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, esta ficción se presenta como una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias de época con romance, drama y personajes femeninos fuertes, como es el caso de Bridgerton.
Mi brillante carrera recupera un clásico de la literatura australiana y lo transforma en una producción de seis episodios que combina una cuidada ambientación histórica con una historia de superación, libertad y sueños personales.
Netflix: de qué trata la serie Mi brillante carrera
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Mi brillante carrera versa: "La inquieta, perspicaz y rebelde Sybylla está decidida a escribir su propia historia en una época en la que lo único que se espera de ella es que encuentre marido y siente cabeza".
En la Australia de 1900, una obstinada joven campesina sueña con escribir, mientras las expectativas sociales y familiares chocan con su feroz deseo de independencia y libertad creativa.
Netflix: tráiler de la serie Mi brillante carrera
Reparto de Mi brillante carrera, serie de Netflix
- Philippa Northeast
- Christopher Chung
- Genevieve O'Reilly
- Anna Chancellor
- Kate Mulvany
- Jake Dunn
- Alexander England
- Sherry-Lee Watson
- Miah Madden
Dónde ver la serie Mi brillante carrera, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mi brillante carrera se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mi brillante carrera se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mi brillante carrera se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena la serie de época "Mi brillante carrera", inspirada en una novela de 1901.
- La trama sigue a Sybylla Melvyn, una joven que lucha por su independencia y vocación literaria en la Australia rural.
- Con seis capítulos, la ficción se compara con "Bridgerton" por su enfoque en personajes femeninos fuertes y drama de época.