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Netflix y la nueva serie de época al estilo de Bridgerton que promete emocionar en 6 capítulos

La nueva serie de época al estilo de Bridgerton que acaba de estrenar en Netflix y promete arrasar a nivel mundial

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Mi brillante carrera es una serie de época al estilo de Bridgerton que arrasa en Netflix.

Mi brillante carrera es una serie de época al estilo de Bridgerton que arrasa en Netflix.

Netflix acaba de estrenar Mi brillante carrera, una serie australiana de drama que transporta al espectador a la Australia rural de comienzos del siglo XX. Con seis capítulos, la producción está basada en la novela homónima publicada por Miles Franklin en 1901 y presenta una historia emotiva, ingeniosa e inspiradora sobre la búsqueda de independencia y el deseo de una joven de convertirse en escritora.

La trama sigue a Sybylla Melvyn, una joven con una mentalidad adelantada a su tiempo que se niega a aceptar que su destino deba limitarse al matrimonio. Mientras lucha por desarrollar su vocación literaria, la protagonista deberá enfrentar las expectativas sociales y familiares de una época en la que las mujeres tenían pocas posibilidades de decidir sobre su propio futuro.

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, esta ficción se presenta como una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias de época con romance, drama y personajes femeninos fuertes, como es el caso de Bridgerton.

Mi brillante carrera recupera un clásico de la literatura australiana y lo transforma en una producción de seis episodios que combina una cuidada ambientación histórica con una historia de superación, libertad y sueños personales.

Netflix: de qué trata la serie Mi brillante carrera

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Mi brillante carrera versa: "La inquieta, perspicaz y rebelde Sybylla está decidida a escribir su propia historia en una época en la que lo único que se espera de ella es que encuentre marido y siente cabeza".

En la Australia de 1900, una obstinada joven campesina sueña con escribir, mientras las expectativas sociales y familiares chocan con su feroz deseo de independencia y libertad creativa.

Netflix: tráiler de la serie Mi brillante carrera

Reparto de Mi brillante carrera, serie de Netflix

  • Philippa Northeast
  • Christopher Chung
  • Genevieve O'Reilly
  • Anna Chancellor
  • Kate Mulvany
  • Jake Dunn
  • Alexander England
  • Sherry-Lee Watson
  • Miah Madden

Dónde ver la serie Mi brillante carrera, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Mi brillante carrera se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Mi brillante carrera se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Mi brillante carrera se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena la serie de época "Mi brillante carrera", inspirada en una novela de 1901.
  • La trama sigue a Sybylla Melvyn, una joven que lucha por su independencia y vocación literaria en la Australia rural.
  • Con seis capítulos, la ficción se compara con "Bridgerton" por su enfoque en personajes femeninos fuertes y drama de época.
Resumen generado por Thinkindot AI

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