El peso de la ley llegó a Netflix en un thriller de 8 capítulos que promete una historia tan cruda como atrapante

El peso de la ley se incorpora así al catálogo de series y películas de Netflix como una alternativa ideal para quienes disfrutan de los thrillers policiales con una fuerte carga dramática y social.

La producción sudafricana se presenta como una de las apuestas internacionales del año y propone una historia en la que nadie parece estar completamente a salvo de las consecuencias de sus propias decisiones.

Netflix: de qué trata la serie El peso de la ley

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El peso de la ley versa: "Para mantener con vida a su hermano más chico, una fiscal idealista se ve obligada a convertirse en agente doble en la banda de su hermano más grande, que está en prisión".

La joven fiscal, muy competente, se ve envuelta en una brutal organización criminal carcelaria liderada por el hermano al que creía perdido, lo que la obliga a elegir entre la justicia y la familia, la ley y la supervivencia, la verdad y la traición.

Netflix: tráiler de El peso de la ley

Reparto de El peso de la ley, serie de Netflix

Nqobile Nunu K.H.

Given Stuurman

Tony Kgoroge

Lorcia Cooper

Ernest Msibi

Molefi Monaisa

Sindi Dlathu

Sthembiso Khoza

Mandla Gaduka

Sello Ramolahloane

Dónde ver la serie El peso de la ley, según la zona geográfica