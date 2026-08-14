Este viernes 14 de agosto, Netflix suma a su catálogo una nueva producción internacional que combina drama, crímenes y suspenso. Se trata de El peso de la ley, una serie sudafricana que llega con una historia cruda y cargada de tensión.
El peso de la ley llegó a Netflix en un thriller de 8 capítulos que promete una historia tan cruda como atrapante
La producción sudafricana, que ya se puede ver en Netflix, aborda el dilema de una fiscal que debe infiltrarse en la banda de su propio hermano para salvarlo
Con el título original Umthetho, la ficción se mueve entre el drama y el thriller para contar el conflicto entre los códigos profesionales, los vínculos familiares y las consecuencias de las decisiones que pueden cambiarlo todo. A medida que avanza la trama, los protagonistas deberán enfrentarse a situaciones en las que la justicia y los lazos personales entran en un peligroso choque.
La nueva apuesta de Netflix se destaca por abordar los crímenes desde una mirada social, con una narrativa intensa que busca mostrar las tensiones y contradicciones de la sociedad sudafricana. El resultado es una producción que combina investigación, conflictos personales y secretos familiares.
El peso de la ley se incorpora así al catálogo de series y películas de Netflix como una alternativa ideal para quienes disfrutan de los thrillers policiales con una fuerte carga dramática y social.
La producción sudafricana se presenta como una de las apuestas internacionales del año y propone una historia en la que nadie parece estar completamente a salvo de las consecuencias de sus propias decisiones.
Netflix: de qué trata la serie El peso de la ley
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El peso de la ley versa: "Para mantener con vida a su hermano más chico, una fiscal idealista se ve obligada a convertirse en agente doble en la banda de su hermano más grande, que está en prisión".
La joven fiscal, muy competente, se ve envuelta en una brutal organización criminal carcelaria liderada por el hermano al que creía perdido, lo que la obliga a elegir entre la justicia y la familia, la ley y la supervivencia, la verdad y la traición.
Netflix: tráiler de El peso de la ley
Reparto de El peso de la ley, serie de Netflix
- Nqobile Nunu K.H.
- Given Stuurman
- Tony Kgoroge
- Lorcia Cooper
- Ernest Msibi
- Molefi Monaisa
- Sindi Dlathu
- Sthembiso Khoza
- Mandla Gaduka
- Sello Ramolahloane
Dónde ver la serie El peso de la ley, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El peso de la ley se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El peso de la ley se puede ver en Netflix.
- España: la serie El peso de la ley se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- El peso de la ley: Nueva serie sudafricana de 8 capítulos disponible en Netflix.
- Trama: Una fiscal se infiltra en la banda de su hermano para salvarlo.
- Género: Thriller policial con drama social y suspenso.