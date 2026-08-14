Netflix tiene el mejor catálogo de películas, en el presente 2026 lanzó la entrañable comedia argentina con Luis Brandoni y Eduardo Blanco, se trata de Parque Lezama.
Netflix es un éxito con la entrañable comedia argentina del 2026 que la rompe
Netflix tiene el mejor catálogo de películas, en el presente 2026 lanzó la entrañable comedia argentina con Luis Brandoni y Eduardo Blanco
Llegó a Netflix en el 2026 Parque Lezama, una película de Juan José Campanella que adapta la obra teatral del mismo nombre.
Dos viejos extraños, un veterano exmilitante comunista y un hombre que cree en el 'vive y deja vivir', entablan una singular amistad en el banco del parque que comparten, mientras se enfrentan a un extorsionador y mafioso del barrio... Adaptación de la exitosa obra teatral de Herb Gardner.
Netflix: de qué trata la película Parque Lezama
Parque Lezama es una comedia entrañable que narra la inesperada amistad entre Antonio Cardoso, un veterano militante del Partido Comunista, y León Schwartz, un defensor irreductible del lema “no te metás”.
Dos mundos opuestos que se encuentran en el corazón de una plaza, donde cada conversación en un banco se convierte en un festival de risas, ternura y pequeñas revelaciones sobre la vida, la política y la humanidad.
A través de sus charlas, debates y confidencias, Antonio y León descubren que la amistad puede surgir incluso entre personas que parecen irreconciliables.
Mientras tanto, el parque se convierte en un microcosmos de conflictos y aventuras: desde personajes excéntricos que recorren sus senderos hasta los choques y reconciliaciones con sus propias familias, que reflejan la eterna tensión entre la tradición y la transformación.
Netflix: reparto de la película Parque Lezama
- Luis Brandoni
- Eduardo Blanco
- Verónica Pelaccini
- Agustín Aristarán
- Manuela Menéndez
- Alan Taty Fernández
Tráiler de la película Parque Lezama
Dónde ver la película Parque Lezama, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Parque Lezama se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Parque Lezama se puede ver en Netflix.
- España: la película Parque Lezama se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: lanzó en 2026 la comedia argentina "Parque Lezama" con Luis Brandoni y Eduardo Blanco.
- Sinopsis: narra la amistad entre un exmilitante comunista y un hombre de "vive y deja vivir".