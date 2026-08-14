Netflix es un éxito con la entrañable comedia argentina del 2026 que la rompe

Netflix: de qué trata la película Parque Lezama

Parque Lezama es una comedia entrañable que narra la inesperada amistad entre Antonio Cardoso, un veterano militante del Partido Comunista, y León Schwartz, un defensor irreductible del lema “no te metás”.

Dos mundos opuestos que se encuentran en el corazón de una plaza, donde cada conversación en un banco se convierte en un festival de risas, ternura y pequeñas revelaciones sobre la vida, la política y la humanidad.

A través de sus charlas, debates y confidencias, Antonio y León descubren que la amistad puede surgir incluso entre personas que parecen irreconciliables.

Mientras tanto, el parque se convierte en un microcosmos de conflictos y aventuras: desde personajes excéntricos que recorren sus senderos hasta los choques y reconciliaciones con sus propias familias, que reflejan la eterna tensión entre la tradición y la transformación.

Netflix: reparto de la película Parque Lezama

Luis Brandoni

Eduardo Blanco

Verónica Pelaccini

Agustín Aristarán

Manuela Menéndez

Alan Taty Fernández

Tráiler de la película Parque Lezama

Dónde ver la película Parque Lezama, según la zona geográfica