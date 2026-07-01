Hace 73 años los trajeron desde Asia a América Latina para mejorar la producción y hoy no saben cómo sacárselos de encima

Con el paso de los años, estos búfalos asilvestrados provocaron graves impactos ambientales. Su gran peso deteriora los suelos, destruye hábitats naturales, afecta a las poblaciones de peces y pone en riesgo a comunidades locales, lo que ha obligado a las autoridades ambientales a implementar planes de control poblacional de esta especie.

La especie de Asia invasora en la Amazonía

Actualmente, la Isla de Marajó alberga la mayor población de búfalos de agua del continente americano, con un estimado de 3.5 millones de ejemplares. Estos búfalos asilvestrados (farais) fueron declarados oficialmente como especie exótica invasora en unidades de conservación federales, siendo incluidos en la Lista de Especies Exóticas Invasoras mediante la Portaria ICMBio nº 510.

La Justicia Federal de este país de América Latina autorizó la reactivación de un proyecto piloto de control poblacional en el Valle del Guaporé. Este plan abarca áreas sensibles como la Reserva Biológica Guaporé, la Reserva Extrativista Pedras Negras y la Reserva de Fauna Pau d’Óleo.

El programa es ejecutado por equipos especializados en control de fauna y contempla inicialmente la reducción del 10 % de la población, equivalente a cerca de 500 de los aproximadamente 5.000 búfalos silvestres presentes en esta zona de transición entre la Amazonía y el Pantanal.