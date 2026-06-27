El país de América Latina que le pisa los talones a Noruega: es el segundo exportador de salmón del mundo

En Chile, el salmón dejó de ser un rubro “sectorial, y artesanal” para convertirse en un indicador país. En 2025, la salmonicultura exportó USD 6.550 millones, y fue cerca del 6% de las exportaciones totales chilenas. Además, los salmónidos se ubicaron como el segundo producto exportado del país, sólo detrás del cobre. No es poca cosa para este país de América Latina.

Una industria en crecimiento pero que no está libre de problemas

La producción de salmón, que se posiciona como la segunda industria exportadora de Chile y es conocida como el "oro rosado", busca continuar su crecimiento mediante el fortalecimiento de sus normativas. Pero enfrenta importantes retos, entre otros, denuncias por el uso excesivo de antibióticos, un preocupante número de accidentes laborales y un significativo impacto ambiental.

En Chile, los proponentes de proyectos deben presentar declaraciones o estudios de impacto ambiental, según el potencial del proyecto de dañar la naturaleza. Pese al gran riesgo que implican para los ecosistemas, los proyectos de salmonicultura son admitidos mediante meras declaraciones juradas, y no por estudios que permitan identificar y manejar adecuadamente sus posibles impactos negativos.

La lista de los mayores exportadores de salmón queda conformada de la siguente manera: