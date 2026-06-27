El salmón de este país de América Latina ha consolidado su posición como un referente en los mercados globales, llegando a más de 100 países alrededor del mundo. Destaca su presencia en mercados exigentes como Estados Unidos y Japón.
El país de América Latina que le pisa los talones a Noruega: es el segundo exportador de salmón del mundo
Año tras año la industria del salmón crece en este país de América Latina, hoy se ubica como el segundo exportador del mundo. Todos los detalles
Noruega es el mayor exportador de salmón del mundo. Domina el mercado global acaparando cerca del 45% de la producción y las ventas internacionales totales. Sin embargo, el segundo expotador del mundo se encuentra en América Latina y crece año tras años. Se trata de Chile.
Chile es el segundo expotador de salmón del mundo
Desde 2018, las cosechas de salmónidos en Chile han mostrado un crecimiento sostenido y moderado, con una variación promedio anual de 3,56% en los últimos cinco años. En 2025 alcanzaron las 1.151.997 toneladas, consolidando una tendencia general al alza pese a fluctuaciones puntuales en algunos períodos.
En Chile, el salmón dejó de ser un rubro “sectorial, y artesanal” para convertirse en un indicador país. En 2025, la salmonicultura exportó USD 6.550 millones, y fue cerca del 6% de las exportaciones totales chilenas. Además, los salmónidos se ubicaron como el segundo producto exportado del país, sólo detrás del cobre. No es poca cosa para este país de América Latina.
Una industria en crecimiento pero que no está libre de problemas
La producción de salmón, que se posiciona como la segunda industria exportadora de Chile y es conocida como el "oro rosado", busca continuar su crecimiento mediante el fortalecimiento de sus normativas. Pero enfrenta importantes retos, entre otros, denuncias por el uso excesivo de antibióticos, un preocupante número de accidentes laborales y un significativo impacto ambiental.
En Chile, los proponentes de proyectos deben presentar declaraciones o estudios de impacto ambiental, según el potencial del proyecto de dañar la naturaleza. Pese al gran riesgo que implican para los ecosistemas, los proyectos de salmonicultura son admitidos mediante meras declaraciones juradas, y no por estudios que permitan identificar y manejar adecuadamente sus posibles impactos negativos.
La lista de los mayores exportadores de salmón queda conformada de la siguente manera:
- Noruega
- Chile
- Reino Unido
- Islas Feroe
- Canadá
- Islandia