Costa de Marfil lidera el ranking mundial de producción de cacao con alrededor de 1,85 millones de toneladas anuales, lo que representa cerca del 38 % de la producción global, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO). El padre de la nación, Félix Houphouet-Boigny, un agricultor del chocolate, convirtió a Costa de Marfil en el primer productor de cacao del mundo durante su mandato, que se extendió desde el nacimiento del país en 1960 hasta su muerte en 1993. Es así que Suiza, mira con atención a este país de África, pues lo necesita.

Los mayores productores de caco del mundo

La iglesia más grande del mundo, la Basílica de Nuestra Señora de la Paz de Yamusukro, en Costa de Marfil, tiene los cimientos de chocolate. Fue sufragada en 1986 con los jugosos ingresos del imperio chocolatero que construyó el país marfileño tras su independencia. Por otro lado, en segundo lugar se encuentra otro país africano, Ghana.

La relación entre Costa de Marfil y Suiza se basa principalmente en un sólido vínculo comercial. El cacao marfileño es una de las materias primas fundamentales para la emblemática industria chocolatera suiza. Además, ambos países mantienen relaciones diplomáticas estables y diversos programas de cooperación.

En cuanto a América Latina también ocupa un lugar relevante en la exportación de cacao. Ecuador ocupa el tercer lugar, con alrededor de 480 mil toneladas producidas al año en 2024/2025. Brasil, por su parte, ocupa el sexto lugar, con aproximadamente 220 mil toneladas al año, según datos de la misma entidad, y ha oscilado en esta lista entre el quinto y el séptimo lugar en los últimos años.

Los ingresos combinados obtenidos por las divisiones de las confiterías de Nestlé, Lindt & Sprüngli y Barry Callebaut (marcas emblemáticas de Suiza) en 2021 fueron más de tres veces superiores al valor conjunto de las exportaciones de cacao de Costa de Marfil y Ghana durante el año anterior. Como actores clave del sector, estas compañías también participan activamente en la definición del futuro de la producción cacaotera.