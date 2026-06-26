El terremoto que hubo en Venezuela ha dejado cientos de muertos, de desaparecidos e historias desgarradoras. Una de las más emotivas tiene que ver con el futbolista Héctor "Kike" Bello, quien perdió a su esposa Andrea, la que dio la vida para salvar a la bebé de ambos.
Historias trágicas del terremoto de Venezuela: "¿Cómo le explico a nuestra hija que diste tu vida para salvar la suya?"
El sismo de magnitud 7.5 en Venezuela destruyó el edificio donde residía la familia del defensor venezolano Héctor Bello. Su pequeña hija de un año y ocho meses sobrevivió bajo los escombros gracias al último acto de amor de su madre
La mujer se encontraba con la pequeña de un año y ocho meses cuando ocurrió el terremoto. Para protegerla en medio de la destrucción, la mujer protegió con su cuerpo a la bebé, que logró ser rescatada con vida, no así su mamá.
El desgarrador mensaje de Héctor Kike Bello en redes sociales
El defensor central del club Marítimo de La Guaira, de 28 años, recurrió a sus redes sociales oficiales para confirmar el trágico fallecimiento de su esposa y expresar el profundo dolor que atraviesa. Bello no se encontraba en la edificación al momento del siniestro, una circunstancia que hoy lo llena de impotencia y desesperación.
"Andrea, ¿cómo le explico a nuestra hija que diste tu vida para salvar la suya y que yo no estuve allí en ese momento para hacer nada?", expresó el deportista en su cuenta de Instagram.
El futbolista, consternado por la magnitud de la pérdida, describió el vacío absoluto que siente tras quedarse sin su compañera de vida:
"Nos dejaste solos en la pelea, mamá. Estoy completamente solo con nuestra hija. Dame fuerzas ahora porque no puedo soportarlo más. Me estoy desangrando sin tener heridas; estoy respirando, pero no tengo aire en mis pulmones; estoy despierto, pero no siento nada".
El milagro de Alana: una madre que se convirtió en heroína
Los equipos de rescate han trabajado a contrarreloj en todos los edificios destruidos por el terremoto en Venezuela intentando encontrar sobrevivientes. En el caso de la familia del futbolista, los paramédicos encontraron a su esposa sin vida, pero cuando movieron su cuerpo, se encontraron a la pequeña Alana, que fue trasladada de urgencia al hospital con algunos golpes menores.
"Siempre serás nuestra heroína favorita, mamá. Me aseguraré de que nuestra bebé recuerde lo maravillosa que eras, cuánto la amabas, le contaré la historia de cómo la salvaste, cómo diste tu vida por nuestra hija, cómo fuiste una mujer valiente que, incluso en tu último aliento, nunca la abandonó", posteó el jugador, que se ha comprometido a resguardar la memoria de su mujer y madre de su pequeña hija.