Historias trágicas del terremoto de Venezuela: "¿Cómo le explico a nuestra hija que diste tu vida para salvar la suya?"

"Andrea, ¿cómo le explico a nuestra hija que diste tu vida para salvar la suya y que yo no estuve allí en ese momento para hacer nada?", expresó el deportista en su cuenta de Instagram.

El futbolista, consternado por la magnitud de la pérdida, describió el vacío absoluto que siente tras quedarse sin su compañera de vida:

"Nos dejaste solos en la pelea, mamá. Estoy completamente solo con nuestra hija. Dame fuerzas ahora porque no puedo soportarlo más. Me estoy desangrando sin tener heridas; estoy respirando, pero no tengo aire en mis pulmones; estoy despierto, pero no siento nada".

El posteo del futbolista dedicado a su esposa

El milagro de Alana: una madre que se convirtió en heroína

Los equipos de rescate han trabajado a contrarreloj en todos los edificios destruidos por el terremoto en Venezuela intentando encontrar sobrevivientes. En el caso de la familia del futbolista, los paramédicos encontraron a su esposa sin vida, pero cuando movieron su cuerpo, se encontraron a la pequeña Alana, que fue trasladada de urgencia al hospital con algunos golpes menores.

"Siempre serás nuestra heroína favorita, mamá. Me aseguraré de que nuestra bebé recuerde lo maravillosa que eras, cuánto la amabas, le contaré la historia de cómo la salvaste, cómo diste tu vida por nuestra hija, cómo fuiste una mujer valiente que, incluso en tu último aliento, nunca la abandonó", posteó el jugador, que se ha comprometido a resguardar la memoria de su mujer y madre de su pequeña hija.