Desesperada búsqueda de la familia del futbolista argentino en Venezuela: "No sabemos si están bajo escombros"

La esperanza de que hayan salido antes de los terremotos

Ardiles también reconstruyó las horas previas al desastre y reveló cuál fue la última información que lograron obtener sobre la familia del futbolista.

“Lucas no se encontraba en el domicilio porque estaba concentrando para un partido en Caracas. La esposa y sus dos hijos habían llegado al edificio alrededor de las cuatro de la tarde. Eso es lo que pudimos averiguar, lo que el portero del edificio pudo avisarnos, pero no sabemos si salieron nuevamente del edificio o no. Los terremotos se produjeron a las 18 horas de Venezuela”, relató.

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Hablamos con Ricardo Ardiles, cuñado del jugador argentino que no encuentra a su famila



"No sabemos si están entre los escombros"@MarianaContar @PamelaDav @AmericaTV pic.twitter.com/m8OL1yn3rH — Desayuno Americano (@desayunook) June 26, 2026

Pese al dramático escenario, la familia mantiene una esperanza. Según explicó Ardiles, el automóvil de la esposa de Trejo permanecía en el garaje del edificio, por lo que creen que, si lograron salir, lo hicieron caminando.

“El hijo juega a la pelota y tenemos la esperanza de que la mamá lo haya llevado en ese momento a la escuelita y hayan salido del edificio”, sostuvo.

Mientras tanto, los operativos de rescate siguen en distintas zonas del país. De acuerdo con los últimos datos, la cifra de víctimas fatales por los terremotos ascendió a 235.

Además, una plataforma creada para ayudar a restablecer el contacto entre familiares informó que 49.775 personas continúan sin poder comunicarse con sus seres queridos.