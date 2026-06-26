La angustia por el paradero de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo crece con el paso de las horas en Venezuela. Mientras continúan las tareas de rescate tras los devastadores terremotos, Ricardo Ardiles, cuñado del defensor, aseguró que aún no existen novedades sobre la esposa y los dos hijos del jugador, desaparecidos desde el colapso del edificio donde residían.
Desesperada búsqueda de la familia del futbolista argentino en Venezuela: "No sabemos si están bajo escombros"
El cuñado de Lucas Trejo habló sobre la búsqueda de la esposa y los dos hijos del jugador, desaparecidos tras el derrumbe del edificio donde vivían tras los terremotos
En diálogo con Desayuno Americano (América), Ardiles explicó que esperan la llegada de maquinaria pesada para comenzar a remover los escombros del inmueble ubicado en la zona afectada.
“Lo último que supimos fue que estaría llegando hoy por la mañana algo de ayuda al lugar donde vive Lucas. De todas maneras no sabemos si se encuentran entre los escombros. Se está buscando desesperadamente por todos lados, pero al lugar donde vivían estaría llegando la maquinaria pesada que se necesita para poder remover los escombros”, afirmó.
La esperanza de que hayan salido antes de los terremotos
Ardiles también reconstruyó las horas previas al desastre y reveló cuál fue la última información que lograron obtener sobre la familia del futbolista.
“Lucas no se encontraba en el domicilio porque estaba concentrando para un partido en Caracas. La esposa y sus dos hijos habían llegado al edificio alrededor de las cuatro de la tarde. Eso es lo que pudimos averiguar, lo que el portero del edificio pudo avisarnos, pero no sabemos si salieron nuevamente del edificio o no. Los terremotos se produjeron a las 18 horas de Venezuela”, relató.
Pese al dramático escenario, la familia mantiene una esperanza. Según explicó Ardiles, el automóvil de la esposa de Trejo permanecía en el garaje del edificio, por lo que creen que, si lograron salir, lo hicieron caminando.
“El hijo juega a la pelota y tenemos la esperanza de que la mamá lo haya llevado en ese momento a la escuelita y hayan salido del edificio”, sostuvo.
Mientras tanto, los operativos de rescate siguen en distintas zonas del país. De acuerdo con los últimos datos, la cifra de víctimas fatales por los terremotos ascendió a 235.
Además, una plataforma creada para ayudar a restablecer el contacto entre familiares informó que 49.775 personas continúan sin poder comunicarse con sus seres queridos.