Adrián Ravier tuvo este viernes su primera presentación oficial como vocero presidencial y aseguró que representa "un honor" convertirse en la voz del presidente Javier Milei, cargo que asumió tras la salida de Manuel Adorni.
Adrián Ravier debutó como vocero y dijo que es "un honor ser la voz del presidente"
En su primera presentación oficial, Adrián Ravier elogió la gestión de Javier Milei, destacó los logros económicos y no respondió preguntas
En una exposición realizada en Casa Rosada, el nuevo funcionario elogió al mandatario nacional, con quien escribió un libro meses atrás, y realizó un repaso de las principales medidas impulsadas por el gobierno desde el inicio de la gestión.
Durante su intervención, Ravier destacó los resultados económicos alcanzados por la administración libertaria y puso el foco en las iniciativas legislativas que el oficialismo logró aprobar en el Congreso.
A diferencia de las conferencias que encabezaba Manuel Adorni, el flamante vocero no respondió preguntas de los periodistas y se limitó a ofrecer un mensaje institucional.
Ravier destacó la gestión económica de Javier Milei
En su discurso, el vocero sostuvo que el gobierno logró avances significativos en materia económica y defendió las políticas implementadas por el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023.
También resaltó los triunfos legislativos alcanzados por el oficialismo y aseguró que las reformas impulsadas por el Ejecutivo forman parte del proceso de transformación que propone la administración nacional.
Adrián Ravier fue designado para ocupar el cargo luego de que Manuel Adorni dejara la Vocería Presidencial y asumiera nuevas funciones dentro del Gobierno.
Con esta primera aparición pública, el economista inició formalmente una nueva etapa al frente de la comunicación de la Presidencia, con un mensaje centrado en respaldar la gestión de Milei y sin abrir espacio para consultas de la prensa.