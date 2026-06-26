Adrián Ravier debutó como vocero y dijo que es "un honor ser la voz del presidente"

En su primer mensaje como vocero presidencial, Adrián Ravier destacó la gestión de Javier Milei.

A diferencia de las conferencias que encabezaba Manuel Adorni, el flamante vocero no respondió preguntas de los periodistas y se limitó a ofrecer un mensaje institucional.

Ravier destacó la gestión económica de Javier Milei

En su discurso, el vocero sostuvo que el gobierno logró avances significativos en materia económica y defendió las políticas implementadas por el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023.

También resaltó los triunfos legislativos alcanzados por el oficialismo y aseguró que las reformas impulsadas por el Ejecutivo forman parte del proceso de transformación que propone la administración nacional.

Adrián Ravier fue designado para ocupar el cargo luego de que Manuel Adorni dejara la Vocería Presidencial y asumiera nuevas funciones dentro del Gobierno.

Con esta primera aparición pública, el economista inició formalmente una nueva etapa al frente de la comunicación de la Presidencia, con un mensaje centrado en respaldar la gestión de Milei y sin abrir espacio para consultas de la prensa.